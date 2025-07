F1 | GP Belgio, Qualifiche: giornata da dimenticare per Aston Martin

E’ stata una giornata da dimenticare per Aston Martin, che nelle qualifiche del GP del Belgio di F1 non riesce ad andare oltre la diciannovesima posizione con Alonso e la ventesima con Stroll. Paga sicuramente la scelta di portare l’assetto da bagnato in vista della gara di domani, ma come ha detto lo spagnolo si tratta del peggior risultato di quest’anno per il team di Lawrence Stroll.

Un sabato da dimenticare

E’ stato un sabato nero per Aston Martin, che rimane fanalino di coda nelle qualifiche del GP del Belgio di F1 venendo eliminata già in Q1. Fernando Alonso si è infatti classificato in diciannovesima posizione, mentre il suo compagno di squadra Lance Stroll addirittura ventesimo e di conseguenza in ultima posizione. Un risultato molto al di sotto le aspettative considerato i grandi investimenti che sono stati fatti da Stroll Sr., a partire dall’ingaggio di Adrian Newey che però ricordiamo sta lavorando in ottica 2026, fino alle infrastrutture all’avanguardia che sono state completamente rinnovate. Tutto questo però non è servito fino a questo momento per risollevare le sorti della squadra che in questa stagione 2025 ha faticato persino ad entrare in top ten.

Ci si aspettava dei passi avanti da parte dell’Aston Martin, ma il risultato di oggi non fa altro che confermare il trend negativo degli uomini di Stroll a partire da Fernando Alonso, che etichetta la qualifica di oggi come “il peggior giorno dell’anno per il team”. C’è da dire che che si è lavorato in ottica della gara di domanidove è prevista pioggia, quindi entrambe le monoposto hanno preferito adottare un setup da bagnato, privilegiando il carico aerodinamico a discapito della velocità di punta, ma questo sicuramente giustifica soltanto in parte un risultato così deludente ed al di sotto di ogni aspettativa.

Alonso: “La nostra peggior giornata”

Al termine delle qualifiche del GP del Belgio, Fernando Alonso ha così commentato: “E’ stata sicuramente la peggior giornata dell’anno per la squadra. La macchina era buona da guidare, ed anche il bilanciamento era giusto ma il tempo che abbiamo fatto non era sufficiente. Abbiamo aumentato il carico aerodinamico pensando a domani visto che è prevista pioggia, quindi dovremmo andare meglio in curva sacrificando i rettilinei. Ma questa non è una scusa perché non dovremmo essere così indietro anche con queste modifiche all’assetto”.

Fernando Alonso in ogni caso non è sorpreso dal risultato ottenuto oggi in qualifica: “Non sono sorpreso del risultato, è molto frustrante ma me l’aspettavo. Questo fine settimana non è andato come volevamo finora. Partire nelle retrovie non è mai facile e questa prestazione non riflette il livello in cui siamo come squadra in questa stagione. Mi sento ancora veloce in macchina e continueremo a spingere per vedere cosa possiamo fare domani”.

Dello stesso parere anche Lance Stroll, che ha dichiarato: “Semplicemente non avevamo il ritmo oggi e ci siamo qualificati in P20. Non sono troppo sorpreso del risultato dato che abbiamo lottato con il passo per tutto il fine settimana. Lo esamineremo e vedremo cosa possiamo imparare. Sembra che domani pioverà, quindi tutto può succedere”.

Julian D’Agata