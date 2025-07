WEC | 6h San Paolo: Ferrari prova l'allungo finale

Torna dopo la 24h Le Mans il FIA World Endurance Championship con l'edizione 2025 della 6h di San Paolo. Ferrari insegue il quinto successo consecutivo e l'allungo decisivo nella classifica generale dopo il terzo successo nella corsa più importante dell'anno con la 499P #83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/Phil Hanson

6h San Paolo: Ferrari contro il resto del mondo

La stagione riparte con la Ferrari ad un passo dal titolo costruttori e da quello piloti. Il marchio di Maranello ha 172p in classifica contro i 95p di Toyota. Di fatto senza la squalifica della 499P #50 e con le due Rosse davanti alla Porsche #6 a Le Mans il Mondiale sarebbe già matematicamente concluso.

Situazione simile nella classifica piloti con l'equipaggio #51 di Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado che vanta 105p contro i 89p della 499P #83 AF Corse di Robert Kubica/Phil Hanson/Yifei Ye. Terzo posto per la #50 di Miguel Molina/Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen a quota 57p, in ritardo dopo il provvedimento subito dai commissari al termine della ‘maratona francese’.

Da segnalare ai margini del round di Interlagos alcune importanti assenze nella griglia di partenza in seguito alla concomitanza con la sfida di Berlino della FIA Formula E. Sébastien Buemi (Toyota GR), Jean-Eric Vergne (Peugeot), Stoffel Vandoorne (Peugeot), Robin Frijns (BMW) non ci saranno, l'ultimo citato verrà sostituito per l'occasione dal due volte campione DTM Marco Wittmann.

Due piloti sono attesi anche per Aston Martin THOR e per le Porsche ufficiali Penske Motorsport. La line-up con tre unità per squadra verrà riproposta a fine anno con la 8h del Bahrain.

Porsche e Toyota inseguono il primo acuto del 2025 contro Ferrari che può obiettivamente gestire il vantaggio sulla concorrenza. Occhi puntati anche a Cadillac, BMW ed Alpine, marchi che hanno giocato un ruolo da ‘comprimari’ a Le Mans.

Porsche e Ferrari in vetta in GT, attenzione a Corvette

Porsche e Ferrari sono in cima alla classifica generale del FIA World Endurance Championship in LMGT3 dopo la 24h Le Mans. La 992 GT3-R #92 Manthey 1st Prhom di Richard Lietz/Riccardo Pera/Ryan Hardwick ha ottenuto il successo in Francia e la leadership nella classe con 81p contro i 76p della Ferrari 296 GT3 #21 VISTA AF Corse di François Heriau/Alessio Rovera/Simon Mann.

Insegue invece la Chevrolet Corvette #33 TF Sport con i confermati Ben Keating/Daniel Juncadella/Jonny Edgar. Il tridente che ha vinto la 1812km del Qatar prova a tornare in corsa per il titolo e con ancora quattro prove da disputare tutto è possibile.

Nel particolare tracciato brasiliano attenzione particolare a Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi (Heart of Racing Aston Martin #27) ed alle due BMW M4 GT3 EVO schierate dal Team WRT. La compagine di Vincent Vosse ci riprova dopo una 24h Le Mans da dimenticare, in azione ritroveremo come sempre Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde #46 e Augusto Farfus/Timur Boguslavskiy/Yasser Shahin #31.

Domenica alle 16.30 la gara che sarà visibile contemporaneamente su Eurosport (Discovery + e su Sky Sport.

Luca Pellegrini