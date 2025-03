F1 | GP Australia 2009: la sorprendente vittoria della Brawn GP

Il Gran Premio d'Australia disputato nel 2009 è considerato uno dei round più sorprendenti nella storia della Formula 1. Una gara che vide vincitore il pilota inglese Jenson Button con il team Brawn GP, seguito dal compagno di squadra Rubens Barrichello e Jarno Trulli su Toyota.

Un successo storico per un team nato pochi mesi prima dalla mente del leggendario ingegnere Ross Brawn, abile a decidere di acquistare il team dai giapponesi di Honda e creare una propria squadra in grado di competere in Formula 1.

Il trionfo inaspettato di Jenson Button

Nel GP Australia del 2009 Jenson Button partì dalla pole position. Il suo compagno di squadra Rubens Barrichello scattò male dalla seconda posizione e perse delle posizioni al via. Un altro pilota che sorprese per le sue prestazioni fu Sebastian Vettel, volto del team Red Bull, partito in terza posizione.

I team più importanti come Ferrari e Mclaren corsero tutta la gara nelle posizioni di metà classifica, senza mai infastidire il gruppo di testa. Dopo una gara condizionata dai contatti e dagli incidenti, a tre giri dalla fine Sebastian Vettel fu costretto al ritiro dopo un contatto con la BMW Robert Kubica.

La gara terminò quindi alle spalle della Safety Car, Button vinse con merito davanti a Barrichello che completò una doppietta storica per il team Brawn GP. Terzo posto per Jarno Trulli con Toyota, finito sul podio dopo una straordinaria rimonta dalla diciannovesima posizione.

La favola del team Brawn GP

Il 2009 fu un anno particolare per la Formula 1. Un campionato in cui il team Brawn GP prevalse su tutti i team più importanti del Circus come Ferrari e Mclaren. Una squadra capace di vincere il campionato piloti e costruttori nonostante le difficoltà di metà stagione e le vicende legali proposte dagli avversari per presunte illegalità della monoposto.

Il team Brawn GP fu protagonista solamente in quella stagione, l'anno successivo fu acquistato da Mercedes che negli anni successivi diventò una delle realtà più vincenti nella storia della categoria.

Protagonista di un momento unico nella storia della Formula 1, la favola della Brawn GP oggi la ricordano in pochi. La compagine britannica è stata una vera e propria rivoluzione, a livello tecnico e non solo.

Federica Passoni