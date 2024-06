GTWC Europe | 24h Spa, superpole: Lamborghini beffa Mercedes per 36 millesimi

Lamborghini e Franck Perera ottengono la pole position per la CrowdStrike 24h Spa, evento più importante per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Endurance Cup. GRT-Grasser Racing Team si impone su Mercedes ed Ferrari confermando di fatto quanto ottenuto ieri in qualifica.

Perera beffa i rivali

Il francese, ultimo in pista in base alla qualifica di ieri, ha fatto la differenza in 2.13.718 con soli 36 millesimi di scarto nei confronti della Mercedes #48 Team MANN-FILTER di Lucas Auer, unico in grado di fronteggiare il pilota del marchio bolognese oltre alla Ferrari #51 di Alessio Rovera.

Il lombardo scatterà in terza posizione domani davanti all'eccellente Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing Audi #88), autore del giro veloce in classe Gold dopo una bella lotta a distanza contro Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25).

In mezzo alle due auto citate troveremo la Mercedes #2 Team GetSpeed di Jules Gounon e la Ferrari #71 di Vincent Abril, rispettivamente in quinta ed in sesta piazza overall con oltre tre decimi di scatto dalla vetta.

Niente BMW in Top10

Completano la Top10, oltre all'Audi #25, SSR Herberth Porsche #92, Boutsen VDS Mercedes #9 e Phanton Global Racing Porsche #23, mentre dobbiamo scendere fino alla 17ma ed alla 18ma casella dello schieramento per trovare le due BMW M4 GT3 schierate dal Team ROWE Racing.

Come già detto, Lorenzo Patrese ha firmato la pole in Gold Cup dopo un giro semplicemente perfetto, l'italiano ha battuto Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25) ed Arjun Maini (HRT Mercedes #77). Automatica, invece, la pole per Garage 59 McLaren #188, unica auto in lotta per la categoria Bronze Cup.

Nella serata il warm-up che precederà la grande competizione di domani, indetta alle 16.30. Come sempre tutti gli appassionati potranno seguire la manifestazione gratuitamente live sul canale YouTube della serie.

Da Spa - Luca Pellegrini