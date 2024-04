Inaugurata a Torino la mostra 'Ayrton Senna Forever' con il partner Nardi-Personal

Il 2024 ci riporta un importante anniversario della storia di Senna e il Museo Nazionale dell’Automobile, casa del design e dello stile italiano dell’industria dell’Automotive e del motorismo sportivo, ricorda il campione brasiliano e l’uomo con una mostra ampia e dettagliata curata da Carlo Cavicchi.

Lo spirito di Senna arriva nel tempio che custodisce le più belle vetture della storia dell’Automobile con una mostra che contiene ben 255 pezzi esclusivi. E' presente tutto quello che la gente si aspetta e qualcosa di più: le sfumature, i dettagli preziosi, le lettere – come quella all’allora Presidente della FIA Jean Marie Balestre, le frasi raccolte da estrema cura, passione e rispetto da Carlo Cavicchi. Dal debutto nei kart alla Williams, sono presenti le monoposto e ancora tutti i caschi, le tute, le scarpe, i trofei e non potevano mancare i volanti Nardi e Personal.

Lorenzo Cerofolini, Ceo di Nardi-Personal, ha riportato in una nota:

A differenza della maggioranza dei piloti, che usavano volanti con le forme anatomiche, la corona di diverse sezioni, l’impugnatura della mano impostata e un diametro intorno a 278 mm, il campione brasiliano come gli altri in McLaren, usava un volante con una corona più grande, un diametro di 298, l’impugnatura costante e sottile. Il volante di grande diametro gli permetteva una guida precisa, quasi chirurgica alla ricerca del punto di corda di una curva. Per questo motivo, Ayrton non vorrà poi guidare con i volanti anatomici della Williams. E’ un onore per noi essere presenti e ricordare il campione brasiliano. Dalle macchine stradali a quelle da corsa, con i volanti sportivi della Nardi-Personal hanno vinto il titolo mondiale in Formula Uno piloti del calibro di Alan Jones, Keke Rosberg, Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Damon Hill e Jacques Villeneuve.

Nardi-Personal partner della mostra ‘Ayrton Senna Forever’

Dall’esordio in Toleman, ai tre titoli mondiali con McLaren al fatidico 1994 con Williams, la leggenda brasiliana ha corso con i volanti italiani. Famoso per essere molto severo sulla qualità e attento alla sicurezza, Ron Dennis voleva in esclusiva il marchio Nardi. I volanti studiati appositamente per McLaren ricordavano le forme del classico volante Nardi – con l’armatura in alluminio rivestito in legno, molto sottile d’impugnatura e con un diametro piuttosto grande. I volanti allora avevano un diametro che variava da 265mm a 300mm ca. a cui si aggiungeva la sellatura della pelle di ca 2,5 mm di spessore.

Made in Italy nel mondo

Genio Italiano, artigianalità, altissima qualità e passione per i motori. Quella guidata da Lorenzo Cerofolini è un’azienda nata nel 1932 come fornitrice delle più importanti case automobilistiche, da Ferrari ad Audi, fino a Rolls Royce e McLaren. Un’eccellenza italiana che fonda le sue radici nel genio di Enrico Nardi, un pioniere della meccanica il cui cammino si incontrò con i più grandi dell’industria automobilistica: da Vincenzo Lancia, tra i primi a credere nelle sue capacità, a Enzo Ferrari per cui lavorò prima come collaudatore e poi in qualità di procuratore tanto che la maggior parte delle vetture del Cavallino venne dotata dei suoi volanti.

Cerofolini ha continuato dicendo:

Made in Italy, artigianalità, altissima qualità e perfezione alla guida. Ancora oggi teniamo viva la filosofia di Enrico Nardi. Il volante è quella parte dell’auto su cui si concentra l’abilità del pilota, fulcro della volontà e della perfezione. Il volante è collegato alle mani. Quindi alle braccia, al cuore e al cervello. E’ tutto ciò che serve per prendere decisioni, per esprimersi con personalità, coraggio e abilità

Ogni pezzo è unico. Ancora oggi ogni volante viene realizzato e rifinito a mano prima e dopo le fasi di lucidatura e verniciatura. Al presente appartengono le macchine sofisticate e gli strumenti di controllo computerizzati. La produzione, allargata anche a pomelli, cuffie del cambio, clacson, leve freno e pedaliere, fashion e lifestyle, è conosciuta soprattutto nel mercato della customizzazione di prodotto delle auto storiche e delle berline di lusso. Ma non solo. Il raggio di azione si estende al mercato dei timoni delle barche di lusso.

Inaugurata il 24 Aprile, la mostra Ayrton Senna Forever sarà aperta fino al 13 ottobre al Museo Nazionale dell’Automobile (corso Unità d’Italia 40, Torino).