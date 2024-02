FIA F2 | Stagione al via: guida al campionato 2024

Inizia questo weekend, dal tracciato di Sakhir, l'edizione 2024 del campionato Formula 2 targato FIA. Sale l’attesa per vedere i primi passi di Andrea Kimi Antonelli in una categoria che si prevede più serrata che mai, caratterizzata dal debutto della nuova generazione di Dallara pronte a disputare ben quattordici round. Andiamo a scoprire tutti i protagonisti di questa stagione 2024.

F2 2024: le corazzate Prema e ART a caccia del titolo

Occhi puntati sulla coppia Prema Racing. Il team italiano schiera Oliver Bearman, pilota FDA atteso alla definitiva consacrazione al suo secondo anno nella categoria ed il baby prodigio Andrea Kimi Antonelli, già in odore di Formula 1 ancor prima di debuttare nella serie, dopo aver impressionato nei suoi primi due anni in monoposto.

Non sarà da meno ART Grand Prix, detentrice del titolo, che vede in Victor Martins il faro verso una nuova stagione da protagonista. Il pilota francese, al pari di Bearman, è il grande favorito di questa stagione dopo aver stupito per velocità al suo debutto nella categoria. Al suo fianco il rookie Zak O’Sullivan, altro pilota parte di un’Academy Formula 1 (Williams in questo caso) dopo aver chiuso da vice campione la stagione 2023 FIA Formula 3.

Il team Rodin, ex Carlin, ripone le proprie speranze su Zane Maloney, ottavo al debutto lo scorso anno ed il giapponese Ritomo Miyata, vincitore del campionato Super Formula nella scorsa stagione. Attesa anche per vedere in azione il duo schierato da Invicta Racing con un Kush Maini parso già in gran forma nei test pre-season e il campione dell’ultima F3, il brasiliano Gabriel Bortoleto.

DAMS Lucas Oil propone una coppia tutta statunitense formata da Jak Crawford e Juan Manuel Correa, mentre MP Motorsport punta sull’ex Red Bull Dennis Hauger ed il debuttante argentino Franco Colapinto. Enzo Fittipaldi riparte da Van Amersfoort affiancato da Rafael Villagomez.

Il team Trident di Giacomo Ricci conferma Roman Stanek e ingaggia l’esperto Richard Verschoor. In Hitech Pulse-Eight trovano posto Amaury Cordeel e l’ex Prema Paul Aron, con Campos Racing che invece schiera una coppia tutta a colori Red Bull: Isack Hadjar e la new entry Pepe Martì. Ultimo team ad aver svelato il proprio duo è stato PHM AIX Racing che scommette su Joshua Durksen e Taylor Barnard.

F2 2024, il calendario

Il campionato 2024 parte questo weekend dal Bahrain, weekend che scala in toto di una giornata con libere e qualifiche il giovedì e Feature Race il sabato mattina. Stessa cosa accadrà il fine settimana successivo a Jeddah, seconda tappa della stagione.

Il 22-24 marzo la F2 si trasferirà in Australia, sempre di supporto alla Formula 1, prima di tornare in Europa, dopo una pausa di quasi due mesi, nell’evento del Gran Premio dell’Emilia Romagna il 17-19 maggio. Back-to-back con Montecarlo poi passaggio in Catalogna per la gara di Barcellona. Red Bull Ring e Silverstone completeranno una tripletta in un’estate particolarmente ricca di appuntamenti. Prima della pausa estiva il plotone si trasferirà ancora in Ungheria (19-21 luglio) ed il fine settimana successivo in Belgio.

Il rientro è affidato al riammodernato tracciato di Monza, nel corso del Gran Premio d’Italia (30 agosto – 1 settembre) per poi trasferirsi in Azerbaijan due settimane dopo. Il gran finale, al pari della Formula 1, è la doppietta Qatar-Abu Dhabi, per un totale di quattordici round.

Introducing our Formula 2 calendar for 2024! 🗓️#F2 pic.twitter.com/NWsy3vdDtb — Formula 2 (@Formula2) August 4, 2023

Le nuove Dallara

Rispetto alla scorsa stagione, gli undici team al via avranno a disposizione una nuovissima Dallara, riprogettata per avvicinarsi agli standard Formula 1. Look più aggressivo e tante novità aerodinamiche per monoposto che si sono già dimostrate ai livelli della generazione precedente. Nessuna novità invece lato motoristico, che rimane un Mecachrome 3,4 litri V6 turbo in grado di sviluppare 620 cavalli.

F2 2024: dirette TV e novità in chiaro

Anche nel 2024 tutte le sessioni dei weekend di gara FIA Formula 2 verranno trasmesse dalla pay TV di Rupert Murdoch, al canale 207 del decoder satellitare, Sky Sport F1. Per tutti gli appassionati che vorranno vedere i primi passi di Andrea Kimi Antonelli e di tutti gli altri talenti nella categoria, le due gare del round inaugurale verranno trasmesse anche in chiaro sul canale 26 del digitale terrestre (Cielo). La programmazione del canale prevede alle 10:15 di sabato, in differita, la Sprint Race mentre la gara lunga sarà trasmessa in diretta a partire alle 11:30 della stessa giornata. Resoconti al termine di ogni sessione e approfondimenti saranno disponibili, come sempre, sul nostro sito web.

Samuele Fassino