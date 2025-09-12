MotoGP | GP San Marino, Bagnaia ritrovato: “Puntiamo alla top 5”

Sembrava aver toccato il fondo Francesco Bagnaia giusto una settimana fa al Montmeló. Al termine del weekend più difficile in MotoGP, il piemontese ha ritrovato fiducia a Misano. Bagnaia ha chiuso al quarto posto il turno di Practice pomeridiano, pagando poco più di due decimi dal compagno di box Marc Márquez.

Bagnaia in grande forma

Dopo il turno della mattinata in difficoltà dove ha chiuso all’11° posto, il 1:30.710 fatto firmare da Francesco Bagnaia lo ha proiettato ben all'interno della top 5 nel venerdì di Misano. Il numero 63 apre la seconda fila “virtuale” con un accesso diretto (e tanto atteso) al Q2 nella giornata di domani, quella delle qualifiche e della Sprint. Un risultato che promette bene sia in termini sportivi che umorali per il ducatista che, su uno dei tracciati che più ama, ha intenzione di prendere fiducia prima di una lunga tournée asiatica.

Credits: Bonora Agency | Ph: Micaela Naldi

Bagnaia soddisfatto: “Finalmente grip, la moto risponde”

La stagione complicata di Bagnaia continua, ma a Misano Pecco ritrova sensazioni positive:

Le sensazioni sono decisamente migliori, abbiamo lavorato bene senza cambiare praticamente nulla della moto, solo qualche dettaglio. Qui conosco bene la pista e il grip è eccezionale, l’asfalto aiuta tantissimo. Quest’anno ho sempre sofferto in quell'aspetto, quindi poterlo sfruttare così fa davvero la differenza.

Bagnaia inoltre, sottolinea anche il lavoro di squadra e dell’obiettivo di non toccare più nulla fino alla fine della stagione:

Il team sta facendo un ottimo lavoro e ogni dettaglio conta. È bello sentire che stiamo tornando al feeling giusto con la moto. L'obiettivo è non toccare più niente, continuare su questa strada. Durante il corso della stagione abbiamo provato a cambiare un'infinità di cose sulla moto, ottenendo sempre gli stessi risultati deludenti. Quindi conviene rimanere fermi e andare avanti così fino a fine stagione.

L'obiettivo: ”Possiamo lottare per la top 5”

Anche il passo gara è incoraggiante per il due volte iridato MotoGP. Allo stesso tempo, però, il #63 sa benissimo di essere solo al venerdì di un weekend molto lungo ed impegnativo: “La moto è la stessa, non abbiamo fatto il miracolo" ribadisce il ducatista. “Con più grip riesco a guidare come voglio, fermare la moto e entrare forte: oggi questo ha fatto la differenza”. Come già sottolineato, un netto cambiamento in termini di sensazioni da parte di Bagnaia. Inutile nascondersi, il potenziale per fare un buon risultato c'è eccome: “L’obiettivo è godersi il momento e dare il massimo. So che questa pista mi aiuta e possiamo lottare per la top 5, non per forza per la vittoria”.

Leggi anche: MotoGP | GP San Marino, Practice: Marquez comanda, Bagnaia in ripresa