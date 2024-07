FIA F2 | Spa, Sprint Race: O'Sullivan vince sotto la pioggia

Zak O'Sullivan vince la Sprint Race di FIA F2 a Spa-Francorchamps ottenendo la seconda affermazione in stagione dopo il successo nella gara-2 di Monaco. Il britannico svetta tra la pioggia davanti a Dennis Hauger ed a Richard Verschoor al termine di una prova prematuramente interrotta da una bandiera rossa.

Il podio di race-1 a Spa - Credits: @Formula2

O'Sullivan vince una Sprint Race dominata dalla pioggia

È un pomeriggio di pioggia a Spa-Francorchamps, una condizione che costringe gli organizzatori a ritardare l'attività in pista dopo la disputa delle qualifiche di F1. Con ritardo i semafori possono finalmente spegnersi, O'Sullivan cerca di tenere il primato davanti ad Hauger ed al resto dei protagonisti.

Da segnalare anche l'ottimo avvio di Victor Martins ed Oliver Bearman, abili in meno di un giro a recuperare posizioni. Non riesce la rimonta, invece, ad Aron che, dopo esser scattato dall'ultima fila per effetto della penalità rimediata in Ungheria, continua a militare nelle parti basse della classifica.



Davanti, nel frattempo, O'Sullivan tenta la fuga che viene vanificata dall'ingresso della Safety Car nel corso del quarto passaggio per rimuovere la monoposto di Pepe Martí, ferma per un problema di natura elettrica.

La SC mette fine alla gara

L'intensità crescente della pioggia costringe, però, la vettura di sicurezza a trattenersi più del necessario fino al dispiegamento della bandiera rossa. Gli organizzatori non hanno più ripreso le ostilità, l'appuntamento è ora per domani con la Main Race del week-end.

Quarto posto per Zane Maloney (Rodin) davanti a Jak Crawford (DAMS) ed Andrea Kimi Antonelli (PREMA), protagonista di una spettacolare mossa all'Eau Rouge ai danni di Franco Colapinto (MP Motorsport). Quest'ultimo ha concluso ottavo dieto al futuro pilota di F1 Oliver Bearman.

Marika Taroni