Formula X | Doppio colpo di Sylvestersson al Mugello nella XGT4 Italy

Un caldissimo fine settimana di emozioni ha caratterizzato il quarto appuntamento stagionale del campionato XGT4 Italy, andato in scena sul Mugello Circuit nel prestigioso contesto agonistico targato ACI Racing Weekend. Ad imporsi nella doppia sfida andata in scena sul circuito toscano è stato il giovane finlandese Benjamin Sylvestersson, il quale al volante della Bmw M4 GT4 del team Promodrive ha confermato il proprio momento magico andando a conquistare una perentoria doppietta che gli ha consentito di issarsi al comando della classifica provvisoria. A spartirsi le restanti posizioni sul podio nelle due manche sono stati lo sloveno Mark Kastelic (Lema Racing) e Manuel Lasagni (CZ Bassano Racing Team), mentre l’ex-leader del campionato Tomas Guedes (Autorlando Sport) non è andato oltre un doppio quarto posto dopo aver dovuto fare i conti con alcune noie tecniche nel corso delle qualifiche. La sfida per il vertice nella divisione XGTM riservata alle Bmw M2 Cup ha invece visto il primo centro stagionale da parte di Maurizio Ceresoli (CZ Bassano Racing Team), mentre grazie al successo conquistato nella seconda prova Andrea Frizza è riuscito a consolidare la propria leadership in campionato nei confronti del macedone Sashko Atanasovski (Pro.Motorsport), capace di artigliare un terzo posto finale in gara-2.

Kastelic precede Lasagni e Guedes nel XGT4 Italy al Mugello

Sylvestersson nuovo leader

L’appuntamento al Mugello si è in ogni caso rivelato ricco di soddisfazioni per la serie firmata FX Racing Weekend ed organizzata da Luca Panizzi, con uno schieramento composto da vetture di grande fascino che ha tenuto a battesimo anche la presenza di diversi volti nuovi. Tra di essi, da segnalare la positiva prestazione di Mauro Guastamacchia, autore di un doppio quinto posto con la Cayman GT4 718 del Centri Porsche Ticino, mentre si è ben distinto anche Alberto Naska, per la prima volta in pista al volante dell’Audi R8 LMS GT4. Un pizzico di sfortuna ha caratterizzato il weekend di Max Morelli, fermato da una foratura in gara-2 dopo il nono posto conquistato nella prima manche, mentre in evidente crescita è apparso il giovanissimo polacco David Zydlewski, in pista con la seconda Mercedes AMG GT4 di Lema Racing. Entrambe le gare sono state trasmesse in diretta streaming sui canali Social del campionato con il commento di Marco Privitera e dell’ex-campione GP2 Davide Valsecchi, mentre non sono mancati i consueti speciali di approfondimento dal paddock e dal Media Centre, con le interviste ai protagonisti e le analisi post-gara.

Gara-1: Guedes subito in rimonta dal fondo

All’accensione dei semafori verdi della XGT4 Italy, il poleman Sylvestersson è riuscito a mantenere il comando delle operazioni tenendo a bada Kastelic e Lasagni, mentre alle loro spalle il leader del campionato Guedes (partito dal fondo) è riuscito ben presto a risalire la china portandosi a ridosso del terzetto di testa. Mentre Sylvestersson ha progressivamente allungato nei confronti degli avversari e Lasagni ha tentato di attaccare a più riprese ma senza esito Kastelic per la seconda piazza, nella divisione XGTM è andato in scena un bel duello che ha dapprima visto l’uscita di scena da parte di Atanasovski (finito contro le barriere in seguito ad un contatto con Zydlewski), quindi il rookie Ceresoli prendere il comando con Frizza che ha tentato di tenere il passo prima di finire in testacoda alla Casanova-Savelli. Sylvestersson si è quindi aggiudicato il successo precedendo con un buon margine Kastelic e Lasagni, mentre il deb Guastamacchia si è piazzato subito alle spalle di Guedes precedendo Zydlewski e Naska. Nella XGTM Ceresoli ha bagnato con un successo il proprio esordio stagionale nella categoria precedendo Frizza.

Gara-2: Kastelic-Lasagni, che duello!

Allo start, Sylvestersson è riuscito a confermare il proprio ottimo spunto mantenendo la testa del gruppo, mentre Kastelic con un bell’attacco nel corso del primo giro ha soffiato momentaneamente la seconda posizione a Lasagni. Quest’ultimo ha poi tentato di scavalcare lo sloveno in più occasioni, dovendosi al contempo preoccupare del ritorno di Guedes alle proprie spalle. Verso metà gara il portacolori CZ Bassano Racing è quindi riuscito ad avere la meglio nei confronti dello sloveno, pur senza riuscire a ricucire il gap nel frattempo costruito dal fuggitivo Sylvestersson. Mentre la lotta non è mancata nemmeno a centro gruppo, con Guastamacchia, Zydlewski e Naska racchiusi nello spazio di pochi secondi, nella XGTM Frizza è riuscito a prendere il comando precedendo sotto la bandiera a scacchi Ongaretto e Atanasovski. Il tutto mentre Sylvestersson ha potuto celebrare il secondo centro del weekend e la conseguente leadership nella classifica del campionato.