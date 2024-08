NASCAR | Austin Dillon perde il pass per i Playoffs dopo 'i fatti' di Richmond

Austin Dillon mantiene la vittoria di Richmond di settimana scorsa nella NASCAR Cup Series, ma perde l'ipotetico accesso diretto al ‘Round of 16’ dei Playoffs. Il #3 del RCR è stato sanzionato dagli organizzatori dopo aver deliberatamente spinto contro le barriere nel corso dell'ultimo giro Joey Logano e Denny Hamlin.

Dillon perde l'accesso automatico ai Playoffs

Dopo tre giorni d'attesa è arrivata la decisione dopo le parole al termine dell'evento nello Stato della Virginia da parte di Elton Sawyer, vicepresidente senior della competizione NASCAR.

Quest'ultimo aveva paventato un'ipotetico provvedimento che puntualmente è arrivato. Il #3 della Cup Series mantiene ‘statisticamente’ quanto ottenuto domenica sera, ma dovrà imporsi in un nuovo round della regular season se vorrà competere per il titolo da settembre in quel di Atlanta.

L'ex pilota vincitore di due corse della NASCAR Xfinity Series ha rilasciato in una nota:

Penso che abbiamo esaminato la totalità di tutto ciò che è accaduto da quando le auto sono entrate in curva 3 fino alla riga del traguardo. Quindi, esaminando tutti quei dati, siamo giunti alla conclusione che era stata superata una linea nel nostro regolamento. La NASCAR si è basata per molti anni, per sempre, su gare belle e dure. I contatti sono stati accettabili, ma crediamo che questa volta si sia esagerato.

Giustizia fatta?

Le polemiche non sono mancate in pista e fuori. Logano ha regalato epiteti duri nei confronti dell'ex vincitore della Daytona 500, mentre Hamlin è apparso più diplomatico anche se contrariato dopo un Overtime senza precedenti.

Ricordiamo infatti quanto accaduto con la Chevrolet Camaro #3 del RCR che ha deliberatamente spinto contro le barriere in curva 3-4 nel final lap la Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano. Successivamente, nel tentativo di riprendere la traiettoria ideale, Dillon ha colpito anche la Toyota #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin che nel frattempo ha tentato di superare i due rivali.

Verso il Michigan, quattro posti ancora disponibili per i Playoffs

Il nativo dello Stato del North Carolina, sanzionato anche con 25 punti extra, dovrà quindi sperare di vincere al fine di entrare nella contesa per il titolo. Il #3 di Chevrolet avrà ancora a disposizione le competizioni in Michigan ed a Darlington prima di Atlanta oltre ovviamente a Daytona.

Il ‘World Center of Racing’ è sicuramente la location ideale per ribaltare la graduatoria assoluta, ricordiamo infatti che un singolo successo prescrive automaticamente l'accesso al ‘Round of 16’ dei Playoffs e la chance di contendersi il titolo fino alla prima Elimination Race.

Attualmente sono 12 i piloti presenti con una vittoria, questo vuol dire che sicuramente un protagonista verrà eletto per i Playoffs senza un successo visto che restano solamente tre gare alla fine della regular season.

Luca Pellegrini