Ruote coperte | 61 auto a Daytona, Maxime Martin passa a Mercedes

Saranno 61 le auto che parteciperanno alla prossima Rolex 24 at Daytona, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Tantissime le novità che spiccano nell'entry list provvisoria del primo vero impegno agonistico della stagione agonistica

Lamborghini Iron Lynx in GTP, Drudi con Aston in GTD

Lamborghini resta in pista con Iron Lynx e la propria SC63, auto che non ha mai corso a Daytona. Mirko Bortolotti/Edoardo Mortara/Daniil Kvyat/Romain Grosjean sono confermati al volante della vettura #63 che fronteggerà in GTP nel ‘World Center of Racing’ BMW, Porsche, Acura e Cadillac.

Ricordiamo che Aston Martin si impegnerà nella top class a partire 12h Sebring. Per questa ragione Heart of Racing porterà a Daytona una Vantage AMR GT3 in via eccezionale in GTD PRO con Roman De Angelis/Ross Gunn/Alex Riberas/Marco Sorensen.

Il team di Ian James avrà regolarmente in azione anche un'Aston Martin in GTD con Zacharie Robichon/Casper Stevenson/Tom Gamble. Il quarto uomo sarà per l'occasione il vincitore della 24h di Spa Mattia Drudi, ex campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Pfaff Motorsports con Lamborghini, Ferrari torna in GTD PRO

Lamborghini avrà un nuovo team in GTD PRO a tempo pieno. Pfaff Motorsports, dopo aver corso con McLaren e precedentemente con Porsche, sarà in azione nel primo impegno della Michelin Endurance Cup con Andrea Caldarelli/Jordan Pepper/Marco Mapelli/James Hinchcliffe.

Per la singola Rolex 24 spicca nell'entry list anche la Porsche 992 GT3-R #20 Proton Competition di Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Thomas Preining/Richard Lietz e la Chevrolet Corvette Z06.R GT3 #81 Trackhouse TF Sport di Shane van Gisbergen/Scott McLaughlin/Connor Zilisch/Ben Keating. Menzione speciale per i primi due neozelandesi citati, il futuro alfiere di Kaulig Racing per la NASCAR Cup Series ed il #3 di Penske per la NTT IndyCar Series.

Ferrari torna in GTD PRO, invece, con DragonSpeed. Il team americano che per ora ha confermato il singolo Albert Costa prende di fatto il posto di Risi Competizione, al top lo scorso anno 24h che regolarmente si corre nello Stato della Florida.

Attesa, invece, per scoprire gli equipaggi di Paul Miller Racing BMW e Vasser Sullivan Lexus in una classe GTD PRO che vedrà nuovamente due Corvette ufficiali con i colori di Pratt Miller Racing.

Maxime Martin al debutto con Mercedes

Mercedes ha un nuovo pilota ufficiale: Maxime Martin. Il belga, dopo gli impegni con Aston Martin e BMW Motorsport, si appresta per una nuova sfida con il brand di Stoccarda, il debutto avverrà proprio in occasione della Rolex 24 at Daytona 2025.

Maximilian Götz, Luca Stolz, Maro Engel, Fabian Schiller, Philip Ellis, Ralf Aron e Mikaël Grenier sono altri titolari confermati oltre al giovane Jayden Ojeda ed a Jules Gounon.

Martin è atteso con Schiller e Stolz insieme ad Anthony Bartone al volante della Mercedes AMG GT3 EVO #69 GetSpeed. In GTD PRO avremo anche 75 ExPress Racing per Mercedes con Kenny Habul/Mikael Grenier/Maro Engel.

Derani in GTD

L'ex campione GTP Pipo Derani guiderà per DXDT Racing Corvette #63 a Daytona. Il team che ha sfiorato il titolo 2024 nel Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS in classe PRO condividerà l'abitacolo insieme a Alec Udell/Salih Yoluc/Charlie Eastwood per le tappe della Michelin Endurance Cup.

I campioni di SRO America Adam Adelson/Elliott Skeer, invece, condurranno con Tom Sargent/Ayhancan Guven la Porsche 992 GT3-R #120 Wright Motorsport, la formazione citata ha ottenuto il successo nell'ultima Battle on The Bricks presso l'Indianapolis Motor Speedway.

Menzione d'onore in GTD anche per Onofrio Triarsi/Charlie Scardina/Alessio Rovera/Riccardo Agostini (Triarsi Competizione Ferrari #023) e Simon Mann/Lilou Wadoux/Kei Cozzolino/Alessandro Pier Guidi (AF Corse Ferrari #21). Per il marchio di Maranello avremo anche Cetilar Racing con Roberto e Nicola Lacorte oltre ad Antonio Fuoco ed a Lorenzo Patrese.

Goodsmile Racing & Team Ukyo torna alla Spa 24h

La prima iscrizione certa per la 24h di Spa oltre ai protagonisti del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS arriva direttamente dall'Asia. Stiamo parlando del Goodsmile Racing & Team Ukyo, équipe giapponese che regolarmente corre nel SUPER GT con una Mercedes AMG GT3 EVO.

Oltre a Tatsuya Kataoka e Nobuteru Taniguchi, ex campioni del SUPER GT in GT300, condivideranno nelle Ardenne il volante con Kamui Kobayashi. Il tridente parteciperà anche alla 1000km di Suzuka di settembre, quarto dei cinque atti dell'Intercontinental GT Challenge.

Ricordiamo che la serie globale di SRO scatterà a febbraio da Mt. Panorama con la 12h di Bathurst. Successivamente ci sarà la 24h del Nurburgring prima della 24h di Spa, la 1000km di Suzuka e la 8h Indianapolis valida come atto conclusivo anche del GTWC America.

