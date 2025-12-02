F1 | GP di Abu Dhabi: info e orari dell'ultima sfida a effetto suolo

L’ultimo atto della stagione 2025 F1 si terrà, come da tradizione ormai, sulla pista di Yas Marina, dove si disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi. Il tracciato degli Emirati Arabi farà da sfondo all’ultima sfida stagionale, incoronando il Campione del Mondo Piloti. Chi la spunterà tra il favorito Lando Norris e l’inseguitore Max Verstappen?

Il GP di Abu Dhabi è entrato in calendario a partire dal 2009 per volere di Bernie Ecclestone. Si snoda su una serie di isole artificiali fatte costruire dall’ex patron apposta per ospitare il tracciato, ed è circondato da strutture faraoniche, parchi a tema (tra cui il Ferrari World) e hotel extralusso. Tra questi, spicca lo Yas Hotel, a forma di enorme balena, sotto cui transitano le vetture.

Il layout della pista non è certo tra i più esaltanti disegnati da Hermann Tilke; i primi due settori, quelli interessati dai cambiamenti maggiori nel corso degli anni, alternano lunghi rettifili a violente staccate, mentre il terzo è formato da una serie di curve a 90° che rendono i sorpassi molto difficoltosi. Unica particolarità la pit lane, che con un tunnel passa sotto la pista tra le curve 1 e 2. Proprio per questo motivo, nel 2021 il circuito ha subito sostanziali modifiche che lo hanno reso più veloce. Innanzitutto, sono state eliminate due varianti nei primi settori, ora meno “stop & go”; inoltre, le curve del T3 sono state “addolcite”, rendendole più veloci, ma allo stesso tempo più complicate da affrontare.

Negli occhi di tutti i fans ci sono ancora le immagini delle gare qui disputate che hanno assegnato il titolo Mondiale. Su tutte, ovviamente, come dimenticare il 2021 con la sfida all’ultimo giro tra Hamilton e Verstappen e il 2010, con Alonso e Ferrari beffati da Sebastian Vettel. Sarà un finale di stagione ancora una volta molto particolare; per l’ultima volta, infatti, vedremo in azione in gara le vetture ad effetto suolo, prima di voltare pagina e passare alla nuova generazione in pista dalla prossima stagione. Inoltre, sarà l'ultima occasione per sentire il suono dei motori Alpine, così come di vedere le power unit Honda montate su Red Bull e Racing Bulls.

Il tracciato

Il rettilineo dei box è il più corto del circuito di Abu Dhabi; la staccata per curva 1 porta le vetture a rallentare fino a 175 km/h. In uscita dalla piega sinistrorsa, si sfrutta tutto il cordolo per impostare curva 2, sempre verso sinistra in pieno, e curva 3, una lunga piega a destra. Curva 4 è il tornante che immette sul primo rettifilo, teatro nel 2021 del sorpasso di Max su Lewis che ha deciso il Mondiale.

Al termine, si superano i 330 km/h, e la staccata per le successive curve 5 e 6 è la più violenta del circuito; si rallenta infatti fino ai 95 necessari per affrontare la secca sinistrorsa. In uscita, un altro lungo rettilineo è la seconda zona DRS, che porta nell’ultimo settore, quello più guidato.

Curva 9 è un’altra lunga piega che sostituisce la chicane prima esistente, influenzando anche il disegno delle successive tre curve verso destra. Qui si vedono spesso diversi lunghi; infatti, la frenata inizia quando ancora le vetture sono in curva, e, per di più, al tramonto, orario in cui si corre la gara, i piloti si trovano con la luce abbagliante del sole negli occhi.

A questo punto, però, le difficoltà del tracciato di Abu Dhabi sono praticamente finite. Il passaggio sotto l’hotel extra-lusso è scenografico ma nulla più, e le ultime quattro curve sono tutte 90° in cui si possono sfruttare le ampie vie di fuga in asfalto. Il valore aggiunto è probabilmente l’orario in cui si corre la gara, il tramonto. L’arrivo sotto i riflettori artificiali e lo spettacolo di fuochi d’artificio dopo il traguardo regalano un finale di stagione in grande stile.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2009

LUNGHEZZA: 5.281 km

CURVE: 16

GIRI: 58

DISTANZA DI GARA: 306.183 km

Gli orari del GP di Abu Dhabi in TV e sul web

Venerdì 5 dicembre

PL1: 10.30-11.30 diretta Sky Sport F1 HD

PL2: 14.00-15.00 diretta Sky Sport F1 HD

Sabato 6 dicembre

PL3: 11.30-12.30 diretta Sky Sport F1 HD

Q: 15.00-16.00 diretta Sky Sport F1 HD / Differita TV8 ore 18.30 / Cronaca web su Livegp.it

Domenica 7 dicembre

Gran Premio: 14.00-16.00 diretta Sky Sport F1 HD / Differita TV8 ore 19.00 / Cronaca web su Livegp.it

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 6 dicembre

Diretta qualifiche dalle 14.45

Domenica 7 dicembre

Diretta gara dalle 13.45

Nicola Saglia