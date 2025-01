WEC | Levorato e Gattuso con Ford, quasi completa l'enty list 2025

Gianmarco Levorato e Stefano Gattuso si aggiungono all'entry list 2025 del FIA World Endurance Championship. I due italiani rappresenteranno Proton Competition che nuovamente sarà all'attacco nel Mondiale con due Ford Mustang GT3.

Manca poco quindi per avere tutti i nomi che parteciperanno full-time al campionato, pronto per partire a fine febbraio da Lusail in Qatar. Attualmente restano da definire i piloti Heart of Racing Aston Martin (Hypercar e GT), i protagonisti di Iron Lynx Mercedes oltre alla composizione delle due Cadillac V-Series.R targate Hertz JOTA.

Levorato e Gattuso al debutto

Prima volta a tempo pieno nel FIA WEC i due italiani Levorato e Gattuso, attesi al volante della Ford Mustang #88 con il vincitore della Rolex 24 2025 in GTD PRO Dennis Olsen. Il primo ha corso con Proton Competition Ford nell'ultima stagione dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD, mentre il secondo è apparso per la prima volta al volante di una Ford Mustang GT3 in occasione dei rookie test in Bahrain dello scorso novembre. Il tridente condividerà il box con la gemella #77 che nel 2025 sarà guidata da Ben Barker, Ben Tuck e Bernardo Sousa.

Il titolare Ford accoglie quindi il vincitore della 24h Dubai 2025, risultato ottenuto con una BMW M4 GT3 EVO ed il 37enne portoghese che vanta principalmente una carriera nel mondo del rally.

Ford insegue la prima affermazione nel Mondiale dopo aver raccolto la prima vittoria in GT3 con la Mustang #65 nella classe GTD PRO dell'IMSA WTSC in quel di Daytona.

Il costruttore dall'Ovale Blu ha siglato il terzo posto nella 24h Le Mans 2024 con Mikkel O Pedersen/Dennis Olsen/Giorgio Roda, line-up sempre in azione con i colori di Proton Competition.

Ford Performance ha confermato anche l'ingaggio di Arjun Maini, Jusuf Owega e David Schumacher come nuovi piloti ufficiali ed ha nominato Ford Performance GT3 Juniors Salman Owega e Finn Wiebelhaus. L'indiano ed i tedeschi citati verranno impiegati in Europa con Haupt Racing Team, nuova compagine di riferimento per il brand statunitense in Europa.

Alpine si presenta con una nuova livrea

Il tricolore francese spicca nella zona posteriore dell'Alpine LMDh che correrà alla prossima edizione del FIA World Endurance Championship. Il prototipo che si basa su un telaio ORECA si appresta per disputare la seconda annata a tempo pieno nel Mondiale con Charles Milesi/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher #36 e Jules Gounon/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin #35.

L'Alpine A424 vanta per ora un podio ottenuto in occasione della 6h del Fuji dello scorso autunno alle spalle di Porsche e BMW, rispettivamente in prima e seconda piazza sotto la bandiera a scacchi.

Porsche svela i colori per le due 992 GT3-R

Livree riviste anche per Porsche che nel 2025 si affiderà su Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz (Manthey 1st Phorm Porsche #92) e Michelle Gatting/Celia Martin/Rahel Frey (Iron Dames Porsche #85).

Il marchio di Stoccarda punta a replicare quanto fatto lo scorso anno quando riuscì nell'intento di imporsi nel Mondiale ed anche nella 24h Le Mans, rispettivamente con la 992 GT3-R #92 e con la gemella #91.

Nei prossimi giorni arriveranno le conferme dei team mancanti. Ricordiamo che le squadre si recheranno in Qatar già la settimana precedente rispetto all'opening round per disputare il tradizionale Prologue.

Luca Pellegrini