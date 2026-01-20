F1 | Guida completa al nuovo regolamento tecnico 2026 [VIDEO]

Il 2026 segnerà una svolta importante per la Formula 1, con un regolamento tecnico destinato a cambiare in modo profondo il volto delle monoposto. Proprio per questo, abbiamo deciso di realizzare un video di approfondimento pensato per accompagnarvi passo dopo passo alla scoperta di tutte le principali novità in arrivo.

Aerodinamica, Power Unit e…molto altro

Nel video, curato da Marco Privitera, direttore di LiveGP.it, analizziamo in modo chiaro e dettagliato le modifiche regolamentari che interesseranno la F1 del futuro: si parte dal nuovo concetto aerodinamico, studiato per rendere le vetture meno “ingombranti” e favorire lo spettacolo in pista, per arrivare all’evoluzione delle Power Unit, la cui componente elettrica sarà equiparata rispetto a quella termica.

Nel video dedicato al nuovo regolamento tecnico F1 non mancano poi gli approfondimenti sui sistemi di recupero dell’energia, che avranno un ruolo ancora più centrale sia dal punto di vista tecnico sia strategico, così come sulle novità legate alla sicurezza, un tema che continua a rappresentare una priorità assoluta per la FIA.

L’obiettivo di questo contenuto è semplice: offrirvi uno strumento utile per capire davvero come e perché cambierà la Formula 1 dal 2026, senza rinunciare all’analisi tecnica ma mantenendo un linguaggio accessibile a tutti gli appassionati.

F1 2026: tutte le novità del regolamento tecnico [VIDEO]