F1 | GP Canada: Norris, un errore che può costargli caro?

La Formula 1 è da sempre teatro di grandi rivalità, passione e tensione. La stagione del 2025 ne è la prova lampante, con McLaren che potrebbe riscrivere il copione del Campionato Piloti. Lando Norris (ritirato dal Gran Premio dopo l'incidente negli ultimi giri) e Oscar Piastri (che ha chiuso quarto subito sotto il podio), alimentano una rivalità che ha trovato il suo apice nel Gran Premio del Canada a Montréal.

La rivalità scende in pista

La sfida interna tra Lando Norris e Oscar Piastri non era una novità, ma ad oggi potrebbe diventare una vera e propria guerra interna. Piastri, protagonista nelle ultime tre stagioni di una crescita impressionante, ha raggiunto e spesso superato Norris portando ad una pressione interna e sotterranea. L'inglese si è ritrovato, quindi, da punta di diamante del team a dover competere sia psicologicamente sia in pista per dimostrare il suo valore; nei giorni scorsi aveva dichiarato che solo uno dei due piloti sarebbe uscito vincitore dalla situazione, ma con il senno di poi, e soprattutto dopo Montréal, le sue parole risuonano con l'errore di questa domenica:

Dovevo prendere una decisione in quel momento, ed è stata stupida. Non si può mai sapere, ma oggi è stata solo colpa mia, errore mio, ho chiesto scusa al team e a Oscar. La mia priorità è sempre stato il team, quindi da parte mia tentare una manovra di quel tipo è stato stupido. Per la lotta per il campionato è quello che è, ho commesso io l'errore e ne pago le conseguenze.

Per il compagno di squadra Oscar Piastri, invece, la situazione non era altrettanto tesa, andando ad evidenziare ancora una volta la differenza di mentalità tra i due piloti:

C'erano un paio di curve difficili prima, ma stavamo lottando in modo corretto. Poi non so cosa sia successo per creare quell'incidente, ma è stato un po' strano che sia successo lì. Credo ovviamente che non avesse cattive intenzioni, è stato un po' sfortunato. Prenderò quello che è accaduto ma onestamente è stata una gara difficile per me, ci sono delle cose su cui dobbiamo lavorare.

Il campionato piloti è ora a rischio?

L'incidente a Montréal ora potrebbe mettere a rischio un Campionato Piloti che si credeva essere già chiuso? La manovra sbagliata di Norris, oltre ad aver buttato punti importanti per il team e per sé stesso, va anche a smaterializzare un weekend dove dovevano essere lanciati degli aggiornamenti importanti. Gli sviluppi attesi dovevano andare ad evidenziare il vantaggio McLaren sugli altri team, a tal punto che i piloti papaya sono arrivati a Montréal consci di guidare il campionato e di aver ampliato particolarmente il gap con il quattro volte campione del mondo, l'olandese Max Verstappen della Red Bull. Ma ora torneranno indietro con qualche punto in meno e una possibile faida interna. La fortuna della situazione è stata la gomma di Oscar Piastri che non si è bucata durante l'impatto: la conclusione in quarta posizione dell'australiano, che rimane comunque sempre leader del Mondiale Piloti, ha portato pochi ma validi punti. L'introduzione di un nuovo pacchetto aerodinamico in un weekend già teso era una scommessa rischiosa. Mentre il team sperava di consolidare la sua leadership nei campionati piloti e costruttori, ha invece solo aggiunto altra tensione ad una situazione potenzialmente pesante. Per un pilota che ha bisogno di continue conferme come Lando Norris, è stata una spinta eccessiva che ha portato ad un errore che si poteva tranquillamente evitare.

Lo sbaglio è stato commesso, la squadra ne ha pagato le conseguenze, ed una gerarchia andrebbe stabilita. Non resta che aspettare l'Austria per poter vedere come evolverà la situazione. Basteranno delle scuse? I danni verranno nascosti sotto il tappetto o McLaren sarà in grado di gestire questa bomba ad orologeria che potrebbe esplodere tra i suoi piloti?

Lara Amerio