WorldSSP | Misano, Gara 1: Huertas beffa Montella di 21 millesimi sul traguardo

Una vittoria notevole, al termine di un duello meraviglioso a suon di giri velocissimi con Yari Montella, tra cui l'ultimo per Adrián Huertas. Lo spagnolo si aggiudica di soli 21 millesimi la prima manche WorldSSP sul pilota campano mentre Stefano Manzi chiude il podio in 3ª posizione.

Huertas fa tris in volata, sorriso a denti stretti per Montella

Un duello affascinante quello per la vittoria a suon di grandi tempi sul giro tra Yari Montella e Adrián Huertas. Si arriva all'ultimo giro con ancora tutto da giocarsi. Il pilota del Barni Spark Racing Team fa un lavoro eccezionale per tutti i 18 giri della prima manche a Misano, commettendo un leggerissimo errore in uscita dalla “Misano 2”. La Panigale V2 955 si è leggermente scomposta a seguito di un breve cambio di traiettoria per coprire l'interno all'avversario. Sfruttando una miglior uscita e con il piccolo ausilio della scia il pilota spagnolo di Aruba.it Racing - Ducati conquista il terzo successo stagionale, che è in testa al campionato con 6 lunghezze di vantaggio proprio su Montella. Al pilota campano sfugge il ritorno al successo dopo la splendida doppietta di Phillip Island.

Stefano Manzi nella terra di nessuno, Navarro in top 5 con Ducati

La terza posizione in Gara 1 è di Stefano Manzi, già ieri in netta difficoltà con i limiti della sua Yamaha R6. Il pilota italiano, con tanto di livrea speciale preparata da Ten Kate per la sua gara di casa, non è riuscito a tenere il ritmo dei due ducatisti nelle prime fasi di gara, dovendo così terminare sul gradino più basso del podio in solitaria. Il #62 è il primo pilota della casa di Iwata al traguardo, precedendo così l'esperto Valentin Debise (4°). In quinta posizione c'è un gradito ritorno nelle zone alte della classifica, ovvero quello di Jorge Navarro. Passato da Triumph alla Ducati di Orelac Racing, l'ex Moto2 ha conquistato un'incoraggiante top 5 al termine della prima manche, seppur lontano dalla lotta per il podio.

Marcel Schroetter e Federico Caricasulo portano le due MV Agusta rispettivamente in 6ª e 7ª posizione, con il tracciato di Misano che si conferma ostico per la moto varesina. Oliver Bayliss torna stabilmente all'interno della top 10 con un buon 8° posto davanti all'altra Ducati di Niki Tuuli. È 10° il vincitore di Gara 2 ad Assen Glenn Van Straalen, giusto davanti alla wild-card Luca Ottaviani. Federico Fuligni chiude 13° davanti a Lorenzo Baldassarri, 14° al debutto con la Triumph 765, mentre è 17ª la wild-card Alessandro Sciarretta.

WorldSSP | Misano: i risultati di Gara 1

Redazione

Leggi anche: WorldSBK | Misano, Gara 1: Razgatlıoğlu vince e balza in testa al campionato