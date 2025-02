WorldSBK | Phillip Island, Gara 2: Bulega fa tripletta, disastro per Razgatlıoğlu

Nel primo round di WorldSBK è ancora una volta Nicolò Bulega a portare a casa il successo, vincendo anche Gara 2 e completando coì la tripletta di vittorie a Phillip Island. Lo seguono sul podio Álvaro Bautista e Andrea Iannone. Out Toprak Razgatlıoğlu.

Bulega in stato di grazia, Bautista completa la doppietta Ducati Aruba

Dopo aver affermato il suo dominio nel corso della Superpole Race, è stato il momento per Nicolò Bulega di completare quello che sembrava già scritto e che tutti i tifosi stavano aspettando da venerdì, portando a casa il suo primo hat-trick e la tripletta di vittorie a Phillip Island. Il pilota italiano ha portato a casa un'altra partenza senza sbavature, restando al comando per tutta la durata della gara e dettando il passo di tutti gli avversari dietro di lui.

A completare la doppietta di moto del team Ducati Aruba.it sul podio ci pensa Álvaro Bautista, che ha condotto una gara in rimonta partendo dall'undicesima posizione e riuscendo a superare tutti gli avversari, concludendo con un ottimo secondo posto. Chiude il podio Andrea Iannone, anche lui particolarmente in forma in questo nuovo inizio di stagione, dopo una corsa passata per tutta la sua durata nelle posizioni di podio e a lottare insieme a Bautista per la seconda piazza, che ha dovuto infine cedere al pilota spagnolo.

Medaglia di legno per Scott Redding, che conclude in questo modo un primo weekend stagionale degno di nota, con una quarta posizione in Gara 2 davanti a Danilo Petrucci, quinto al traguardo nonostante partisse dalla terza posizione, e a Sam Lowes, che completa e chiude la fila di sei Ducati nelle prime sei posizioni. A rompere il dominio del costruttore italiano c'è solamente Andrea Locatelli, anche unica Yamaha nei primi dieci classificati, che chiude in settima piazza un weekend non stellare ma comunque promettente per la casa giapponese.

Gara da incubo per Gardner e Razgatlıoğlu, bene ancora Montella

Insedia la Top 10 al suo debutto nella categoria Yari Montella, che ancora una volta in questo appuntamento si dimostra essere già pronto e adatto alla Superbike, nonostante questo sia il suo primo anno. Nono posto per il pilota italiano di casa Barni Spark Racing, che chiude alle spalle di Alex Lowes in ottava piazza e davanti ad Axel Bassani in decima.

Gara da dimenticare invece per il campione del mondo in carica Toprak Razgatlıoğlu, che dopo aver dato tutto nella gara di ieri e aver conquistato il secondo posto, oggi non è riuscito a replicare l'impresa, fermato questa volta da un problema tecnico alla sua BMW che lo ha costretto al ritiro poco dopo il pit stop obbligatorio.

Stessa sorte anche per l'eroe di casa Remy Gardner, già flagellato dagli imprevisti nel corso di Gara 1, che anche in questa occasione non è riuscito a tagliare il traguardo al termine della corsa, vittima di un incidente in curva 1.

Valentina Bossi

