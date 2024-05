WEC | Le Mans: presentata la BMW Art Car, Proton annunciano l'ultimo equipaggio

In attesa della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship che vivremo nel fine settimana del 15-16 giugno, BMW Motorsport ha presentato l'Art Car, mentre Proton Competition ha svelato l'ultimo equipaggio dei tre che gareggeranno in LMGT3.

Colori speciali per l'Art Car BMW a Le Mans

Presso il Centro Pompidou di Parigi, l'artista Julie Mehretu ha svelato la speciale livrea che utilizzerà la BMW M Hybrid V8 #20 in quel di Le Mans. La 54enne artista etiope naturalizzata statunitense è stato incaricato di compiere la 20ma creazione artistica del marchio bavarese, la prima fu quella di Alexander Calder datata 1975.

Il prototipo che verrà affidato a Sheldon van der Linde, Robin Frijns, e René Rast verrà esposto insieme ad altre creazioni del costruttore tedesco in occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este (Como) durante questo week-end.

L'artista ha riportato in una nota ai margini della presentazione parigina.

L’intero progetto BMW Art Car riguarda l’invenzione e l’immaginazione, riguarda andare oltre il limite del possibile. Non penso a questa macchina come qualcosa da esibire. Penso a qualcosa che correrà a Le Mans. E’ arte performativa. La mia BMW Art Car è stata creata in stretta collaborazione con il team e gli ingegneri

Proton Competition Ford presenta la terza squadra per la 24h 2024

Saranno in totale tre le Ford Mustang GT3 che correranno nella 24h Le Mans, una in più rispetto al Mondiale Endurance. Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda #88 e Ben Barker/Ryan Hardwick/Zach Robichon #77 sono attesi ai nastri di partenza oltre alla terza auto presente grazie al titolo della compagine teutonica nell'ultima edizione dell'European Le Mans Series.

Christian Ried, padrone della squadra che corre anche in Hypercar con Porsche ed a Le Mans anche in LMP2 con un'Oreca 07 Gibson, si appresta al debutto in LMGT3 insieme all'inglese Ben Truck ed al tedesco Christopher Mies, ex volto di Audi Sport che da quest'anno difende i colori dell'Ovale Blu.

Cresce l'attesa per la 24h Le Mans, prevista per il 15-16 giugno. Ricordiamo che l'intero evento scatterà già la settimana precedente con il Pésage nel centro città ed i test di domenica 9 giugno.

Luca Pellegrini