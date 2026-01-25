FRME | Abu Dhabi: Al Dhaheri vince e consolida la leadership
Tra pioggia, strategie e una gara di controllo, l’emiratino prende margine in classifica mentre Nakamura Berta resta il primo inseguitore
Il secondo round stagionale ad Abu Dhabi della Formula Regional Middle East ha mostrato due volti opposti della Formula Regional Middle East: prima una gara condizionata dal meteo e dalle scelte strategiche, poi una corsa lineare che ha chiarito le gerarchie.
Che potesse piovere nel deserto di Abu Dhabi sembrava quasi una battuta. E invece Yas Marina ha accolto il paddock con un temporale vero, capace di fermare il programma e di lasciare in eredità una pista umida e imprevedibile per Gara 2. Quando le monoposto della Regional Middle East si sono schierate, la pioggia era cessata ma l’asfalto restava traditore. Senza dati e con pochi riferimenti, la maggioranza dei piloti ha scelto la soluzione più prudente, montando le rain. Una decisione che, unita alla griglia invertita, ha finito per indirizzare la gara già nelle prime tornate.
Opportunità colte e occasioni congelate
In questo scenario, Alex Ninovic è stato il più lucido. Dopo aver lasciato spazio inizialmente a Jan Przyrowski, ha costruito il sorpasso decisivo e poi ha gestito il vantaggio, favorito anche dalle safety car che hanno progressivamente spento la corsa.
Alle sue spalle, però, il risultato che pesa di più in ottica italiana è il terzo posto di Maksimilian Popov. Il pilota di Trident, con licenza italiana, ha confermato un avvio di stagione in crescita costante: niente eccessi, nessun errore e un podio che certifica la solidità del pacchetto squadra–pilota.
Diverso il discorso per Giovanni Maschio. La scelta delle slick stava diventando una carta vincente, con una rimonta che avrebbe potuto portarlo stabilmente in top 5, ma la neutralizzazione ha congelato tutto. La penalità post-gara ha poi cancellato il risultato finale, non le sensazioni positive sul passo.
Ordine d’arrivo Gara 2 FRME
|Pos
|Pilota
|Team
|1
|Alex Ninovic
|Rodin
|2
|Jan Przyrowski
|RPM
|3
|Maksimilian Popov
|Trident
|4
|Sebastian Wheldon
|Mumbai Falcons
|5
|Francisco Macedo
|Van Amersfoort
|6
|Kean Nakamura
|Mumbai Falcons
|7
|Kabir Anurag
|ART
|8
|Miguel Costa
|RPM
|9
|Yuki Sano
|R-Ace
|10
|Reza Seewooruthun
|Rodin
|11
|Jules Roussel
|G4 Racing
|12
|Taito Kato
|ART
|13
|Zhenrui Chi
|CL Motorsport
|14
|Matteo Giaccardi
|ART
|15
|Rashid Al Dhaheri
|R-Ace
|16
|Maxim Rehm
|Rodin
|17
|Salim Hanna
|Mumbai Falcons
|18
|Dion Gowda
|Van Amersfoort
|19
|Yuhao Fu
|Van Amersfoort
|20
|Gerrard Xie
|R-Ace
|21
|Artem Severiukhin
|G4 Racing
|22
|Andrija Kostic
|Trident
|23
|Christian Ho
|MP Motorsport
|24
|Giovanni Maschio
|RPM
|25
|August Raber
|Pinnacle
|26
|Kai Daryanani
|Trident
|27
|Andrea Dupé
|G4 Racing
|28
|Alex Powell
|Pinnacle
Ritirati: Enea Frey, Alexander Abkhazava, Alceu Feldmann
Valori in campo ristabiliti
La terza gara del weekend ha completamente cambiato tono. Niente meteo, pista asciutta e condizioni finalmente “normali”: il contesto ideale per capire i veri rapporti di forza.
In questo scenario Rashid Al Dhaheri ha fatto il leader. Ha sfruttato l’avvio incerto di Wheldon per prendere la testa e poi ha imposto un ritmo che nessuno è riuscito a mettere in discussione, nemmeno nelle due fasi di safety car.
Alle sue spalle, Kean Nakamura ha disputato una gara da campionato. Il campione italiano di Formula 4 non ha mai forzato, non ha commesso errori e ha portato a casa un secondo posto che lo conferma come prima alternativa credibile all’emiratino.
Per Trident, invece, la domenica si è fatta più complessa: il ritiro di Popov ha tolto punti pesanti, mentre Andrija Kostic ha chiuso una gara ordinata, senza possibilità di attaccare ma limitando i danni. Più indietro Maschio, Giaccardi, Dupé, Chi ed Enea Frey, tutti penalizzati da una corsa estremamente lineare e priva di episodi.
Ordine d’arrivo Gara 3 FRME
|Pos
|Pilota
|Team
|1
|Rashid Al Dhaheri
|R-Ace
|2
|Kean Nakamura
|Mumbai Falcons
|3
|Sebastian Wheldon
|Mumbai Falcons
|4
|Alexander Abkhazava
|MP Motorsport
|5
|Kabir Anurag
|ART
|6
|Alex Powell
|Pinnacle
|7
|Yuki Sano
|R-Ace
|8
|Taito Kato
|ART
|9
|Artem Severiukhin
|G4 Racing
|10
|Miguel Costa
|RPM
|11
|Andrija Kostic
|Trident
|12
|Christian Ho
|MP Motorsport
|13
|Salim Hanna
|Mumbai Falcons
|14
|Alex Ninovic
|Rodin
|15
|Francisco Macedo
|Van Amersfoort
|16
|Jan Przyrowski
|RPM
|17
|Andrea Dupé
|G4 Racing
|18
|Jules Roussel
|G4 Racing
|19
|Maxim Rehm
|Rodin
|20
|Kai Daryanani
|Trident
|21
|Gerrard Xie
|R-Ace
|22
|Reza Seewooruthun
|Rodin
|23
|Enea Frey
|CL Motorsport
|24
|Zhenrui Chi
|CL Motorsport
|25
|Giovanni Maschio
|RPM
|26
|Matteo Giaccardi
|ART
|27
|Yuhao Fu
|Van Amersfoort
|28
|Alceu Feldmann
|MP Motorsport
Ritirati: Dion Gowda, Maksimilian Popov
Il quadro dopo il secondo weekend di gare
Dopo questo weekend, Rashid Al Dhaheri guida il campionato con 103 punti e ha già costruito un margine importante grazie a continuità e gestione. Alle sue spalle Kean Nakamura (66) resta l’unico in grado di seguirne il passo, pur senza aver ancora centrato la vittoria. Più staccato Alex Powell (49), mentre il gruppo formato da Popov, Ninovic e Abkhazava a quota 46 si gioca le posizioni immediatamente sotto il podio virtuale.
Vincenzo Buonpane