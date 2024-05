ELMS | 4h Le Castellet: Inter Europol Competition a segno per la prima volta

Sebastián Álvarez/Vlad Lomko/Tom Dillmann firmano la 4h Le Castellet, secondo atto dell'European Le Mans Series 2024. Inter Europol Competition #43 trionfa in Francia precedendo Alejandro Garcia/Paul-Loup Chatin/Frederik Vesti (COOL Racing #47) e Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar (AO by TF #14).

Michael Jensen /Nick Adcock/Julien Gael (RLR MSport #15 ) sorprendono la concorrenza e trionfano in LMP3, Spirit of Racing Ferrari #55 si impone in LMGT3 con Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel.

Ghiotto all'attacco con Inter Europol Competition

Jonny Edgar (AO by TF #14) ha provato a fare selezione dopo aver superato Paul Lafargue (IDEC Sport #28) durante i primi passaggi della 4h Le Castellet, seconda tappa dell'ELMS 2024. Il britannico ha presto dovuto subire il deciso ritorno dell'Oreca 07 Gibson #34 di Inter Europol Competition.

Luca Ghiotto ha fatto la differenza e provvisoriamente si è trovato leader, il veneto che settimana scorsa ha debuttato nella NTT IndyCar Series ha dovuto però cedere il passo all'auto gemella #43 dopo aver effettuato un sorpasso all'esterno dei limiti della pista. Stesso provvedimento anche per AO by TF #14, team determinato a rifarsi dopo la difficile trasferta a Barcellona del mese scorso.

COOL Racing balza al top in VSC

Vlad Lomko #43 ha quindi provato a gestire il ritorno di Ritomo Miyata (COOL Racing #37), rookie che quest'anno si divide tra competizioni di durata e FIA F2 dopo aver firmato nel 2023 il titolo nel Super GT e nella Superformula.

Tutto è cambiato a 1h e 30 dalla fine con l'ingresso di una Virtual SC per rimuovere la Ligier LMP3 #88 di Inter Europol Competition ferma nell'ultima curva. Tutti hanno approfittato per fermarsi ai box, una fase che ha preceduto la prima Safety Car della competizione.

COOL Racing #37 ha agguantato la leadership su IDEC Sport #28 ed Inter Europol Competition #43, la squadra polacca si è affidata a Tom Dillmann per il restart contro Reshad de Gérus #28 e soprattutto Malthe Jakobsen.

Il danese ex campione della classe LMP3 ha controllato i rivali senza particolari problemi, COOL Racing ha provato a confermarsi dopo la spettacolare affermazione di aprile a Barcellona.

Il sogno si è infranto a 40 minuti dalla fine, l'Oreca #37 è rimasta improvvisamente ferma nel terzo settore della pista. Inter Europol Competition ha quindi ereditato il primato con entrambi i prototipi, Clement Novalak #34 e Tom Dillmann #43 hanno tentato di restare davanti a tutti per gli ultimi minuti d'azione.

Anche la squadra polacca ha però subito un guasto meccanico con Novalak #34, fermo sulla linea del traguardo a 10 minuti dalla fine. Dillmann si è ritrovato leader con margine su United Autosport #22 ed IDEC Sport #28

Il finale non ha cambiato le carte in tavola, Inter Europol Competition ha ottenuto la prima affermazione overall nell'European Le Mans Series con Sebastián Álvarez/Vlad Lomko/Tom Dillmann.

United Autosports ha perso il podio dopo un vero e proprio crollo nei tre giri finali, IDEC Sport ha ceduto la Top3 dopo una sanzione di 10 secondi per aver infranto il regolamento durante la ripartenza dal FCY.

Alejandro Garcia/Paul-Loup Chatin/Frederik Vesti (COOL Racing #47) e Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar (AO by TF #14) hanno quindi ottenuto la seconda e la terza posizione davanti ad IDEC Sport #28, United #22, Duqueine Team #30 ed Algarve Pro Racing #25.

Rodrigo Sales/ Mathias Beche/Grégoire Saucy (Richard Mille by TDS #29), invece, trionfano in LMP2 PRO Am dopo aver sconfitto la temibile concorrenza di AF Corse. Quarto posto oggi per la squadra di Amato Ferrari che ha seguito in classifica Daniel Schneider/Andrew Meyrick/Oliver Jarvis (United Autosports #21) e Giorgio Roda/Bent Viscaal/René Binder (Proton Competition #77).

LMP3, 4h Le Castellet: RLR MSport #15 sorprende i rivali e vince

RLR MSport #15 trionfa nella 4h Le Castellet in European Le Mans Series in LMP3 con Michael Jensen /Nick Adcock/Julien Gael. Risultato da incorniciare per il terzetto citato, superiore a tutti nel finale con una strategia perfetta ed una sosta in meno.

Bélen Garcia/Alexander Mattschull/Wyatt Brichacek (DKR Engineering #4) e Jean-Baptiste Lahaye/Eric Trouillet /Matthieu Lahaye (Ultimate #35) hanno concluso il podio nell'ordine abbattendo la concorrenza di WTM Racing by Rinaldi #12 ed Eurointernational #11. Il team tedesco e l'équipe italiana hanno perso terreno nelle ultime ore dopo un avvio da incorniciare.

LMGT3, 4h Le Castellet: Ferrari ancora una volta, nuova beffa per Iron Dames

Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel vincono la seconda tappa dell'ELMS 2024 con Spirit of Racing Ferrari #55. Seconda affermazione stagionale per il marchio di Maranello che ha festeggiato sul podio davanti a Hiroshi Hamaguchi/Axcil Jefferies/Andrea Caldarelli (Iron Lynx Lamborghini #63) ed a Derek DeBoer/Valentin Hasse Clot/Casper Stevenson (Spirit of Leman Aston Martin #59).

La corsa è stata letteralmente dominata dalle Iron Dames per le prime tre ore. Un FCY a 40 minuti dalla conclusione ha condannato la Porsche #85, Michelle Gatting non è riuscita a risalire e si è dovuta accontentare della quarta piazza. La danese ha guadagnato una posizione nell'ultima tornata grazie ad una penalità per GR Racing Ferrari #86.

Prossimo round dell'European Le Mans Series 2024 in Italia presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nel primo week-end di luglio. Sarà la terza corsa del 2024, la prima dopo la 24h Le Mans.

Luca Pellegrini