WTM Racing by Rinaldi e MV2S Racing vincono la battaglia di Le Mans delle LMP3 | A Ruota Libera

Tanti colpi di scena hanno caratterizzato le due gare di Le Mans della Michelin Le Mans Cup, evento di supporto alla competizione più importante al mondo valida per il FIA World Endurance Championship. WTM Racing by Rinaldi #22 e MV2S Racing #29 si spartiscono il bottino nella classe regina riservata alle LMP3, Ferrari ed Aston Martin svettano in GT nella terza e quarta corsa della stagione.

Le Mans Cup in azione sul ‘Circuit della Sarthe’ - Credits: Michelin Le Mans Cup

Michelin Le Mans Cup, l'antipasto perfetto prima della 24h

Giovedì sera, prima della lotta per la pole del FIA WEC, Leonard Weiss/ Torsten Kratz (WTM Racing by Rinaldi #22) hanno primeggiato nella race-1 della Michelin Le Mans Cup, una sfida caratterizzata da un significativo incidente prima di Indianapolis che ha coinvolto la Ligier #9 di Louis Rossi. Non ci sono state conseguenze per il pilota di Graff, uscito illeso da un crash che ha divelto le barriere protettive.

Decisamente più avvincente la race-2 con il trionfo di Maximus Mayer /Christophe Cresp dopo un testacoda nel corso del primo giro alla ‘Chicane Daytona’. La sosta obbligatoria a metà evento ha cambiato le carte in tavola permettendo a MV2S Racing #29 di recuperare i rivali e beffare gli equipaggi composti dai leader del campionato David Droux/Adrien Chila (COOL Racing #97) e la coppia composta da Fabien Michal/Hadrien David (R-ace GP #85).

Tre vittorie in quattro apparizioni, invece, in GT3 per atthew Kurzejewski/Alessandro Balzan (AF Corse Ferrari #51), abili ad imporsi in race-1. Situazione differente il sabato con la gioia da parte di Lorcan Hanafin/Martin Berry con l’Aston Martin #90 del team Blackthorn.

Prossima tappa a Spa a fine agosto, non ci sarà per la categoria indetta da ACO il round di Imola insieme all'European Le Mans Series.

Supercar, Feeney domina a Darwin

Broc Feeney ha dominato entrambe le prove di Darwin del Repco Supercars Championship. Il #88 di Red Bull Ampol Racing ha fatto la differenza recuperando terreno nei confronti di Will Brown, rispettivamente terzo e secondo nelle due corse di Hidden Valley.

Il leader del campionato ha completato il sabato alle spalle di Mark Winterbottom (DEWALT Racing Chevrolet #18), mentre la domenica si è inserito tra la Chevy Camaro #1 Erebus Motorsport di Brodie Kostecki ed il già citato giovane pilota della Gold Coast.

Prossima tappa ad inizio luglio in quel di Townsville.

NASCAR Xfinity Series, Mayer torna al vertice

Sesta affermazione in carriera per Sam Mayer nella NASCAR Xfinity Series in occasione della HyVee Perks 250 all'interno del selettivo Iowa Speedway. Il #1 di Roto-Rooter Chevrolet ha primeggiato nell'overtime abbattendo la concorrenza di Riley Herbst (Monster Energy Ford #98).

La riconoscibile Mustang #98 ha provato ad impensierire Mayer, una missione non riuscita. Terzo posto per Corey Heim (yahoo! Toyota #26) davanti a Sammy Smith (TMC Tramsportation Chevrolet #8) e Sheldon Creed (Friends of Jaclyn Foundation Toyota #3).

Settimana prossima una nuova tappa su ovale a Loudon.

Nella prossima puntata…

Torna il BTCC da Oulton Park ed il British GT da Spa-Francorchamps, mentre dal Glen occhi puntati sull'IMSA Michelin Pilot Challenge insieme all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La NASCAR tornerà da Loudon, il GT Open è atteso da Budapest ed infine il Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS riprenderà il proprio cammino dal Fuji.

Luca Pellegrini