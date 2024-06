F1 | Annunciata la data d'uscita del film Apple con Brad Pitt

Si hanno finalmente delle novità riguardo il nuovo film dedicato al mondo della Formula 1 che vede come protagonista Brad Pitt: la Apple Originals ha annunciato che il tanto atteso lungometraggio uscirà nelle sale di tutto il mondo il 25 giugno 2025 (il 27 giugno per il Nord America) e verrà distribuito dalla Warner Bros Pictures, con cui l'azienda californiana ha stretto una partnership.

La produzione

Il film, diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e prodotto da Jerry Bruckheimer in collaborazione con la F1, punta a riscrivere i limiti delle tecniche e delle visuali cinematografiche nel genere sportivo. Le riprese sono iniziate un anno fa a Silverstone, quando il team e la produzione schierarono gli attori Brad Pitt e Damson Idris durante il weekend del GP Gran Bretagna 2023.

Gli attori scesero in pista con una monoposto F2 (modificata esteticamente per farla sembrare una vettura di F1) brandizzata APXGP, l'11° team fittizio protagonista del nuovo lungometraggio. Una produzione che ha tutti i sapori del colossal, visto il gran numero di telecamere montate sulla vettura e il box preparato appositamente nella pit-lane del circuito inglese, che ha consentito alla crew di filmare moltissime scene tra la pista e il paddock.

La monoposto fittizia della APXGP in griglia di partenza al GP Gran Bretagna 2023 per le riprese del film di Apple con Brad Pitt.

Credits: Formula 1 / X.com

L'obiettivo del regista, ispirato dalla pellicola “Grand Prix” del 1966, è quello di portare una produzione più vicino possibile alle realtà, portando gli spettatori all'interno di un weekend di gara di F1. Dopo il lungo stop dovuto allo sciopero degli attori di Hollywood dello scorso anno, la produzione del film ricomincerà al prossimo GP Gran Bretagna (5-7 luglio) e continuerà in altri weekend di gara ufficiali fino alla conclusione prevista a dicembre per il GP Abu Dhabi.

La storia

Seppur non siano ancora stati rivelati né il titolo (APEX è il nome provvisorio) né i dettagli della trama, il film avrà come protagonista Brad Pitt che, nei panni del veterano Sonny Hayes, uscirà dal suo ritiro per tornare in F1 nella APXGP, dove affiancherà il rookie Joshua Pierce (Damson Idris) per lottare contro gli altri piloti e team della griglia.

Il cast stellare include anche nomi del calibro di Kerry Condon, i vincitori del premio Oscar Javier Bardem e Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. Nella produzione partecipa anche Lewis Hamilton come consulente tramite la Dawn Apollo Films, nonché i 10 team sulla griglia della F1, la FIA e i vari promoter delle gare.

Occhio dunque alla data di rilascio, con la Formula 1 che ritornerà nelle grandi sale il 25 giugno 2025. L'uscita comprende ovviamente le sale IMAX con immagini e audio più chiare e potenti, così da portare gli spettatori sempre più dentro il mondo delle corse.

Andrea Mattavelli