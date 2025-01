WorldSBK | Test Jerez 2025: Bulega top sull’asciutto, Rea sul bagnato in un day-2 rovinato

Inizia il famoso “mondiale d’inverno”, dove i piloti riprendono in mano le moto per affilare le armi in vista di Phillip Island. La Superbike torna in pista a Jerez per una due giorni di test di cui solamente uno ha portato frutti (e meteo) desiderati.

PRIMI TEST DI REGOLAMENTO

Jerez è stato un banco prova importante non tanto per le novità tecniche, comunque molto presenti, ma per iniziare a lavorare sul nuovo regolamento 2025. La SBK subirà un ridimensionamento dei consumi, basato su un valore di 47KG/H di portata massica di benzina, valore che verrà ricalibrato in caso di differenze meteorologiche. Questo ovviamente ha impostato il lavoro dei motoristi sul migliorare al milligrammo l'efficienza dei motori, che qualche cavallo lo hanno perduto in questa “strozzatura” di carburante.

Fonte: WorldSBK.com

DAY-1: BULEGA INAVVICINABILE

Manca ovviamente la controprova di Toprak, che infortunato ad una mano non ha potuto prendere parte ai test. Bisogna però dire che Niccolò Bulega sembra già pronto per la sfida mondiale 2025, visto che nonostante le limitazioni di benzina si è avvicinato al record della pista con il suo 1’38”731. Quasi mezzo secondo di distacco per il tempo di Iannone, che con Redding ad un altro decimo partecipa ad un “triplete” tutto Ducati. Scott tira sicuramente un bel sospiro di sollievo, grazie ad una rinnovata competitività con la Panigale con cui sembra già essere a suo agio. Garrett Gerloff si conferma veloce con il quarto tempo a sei decimi da Bulega, e precede Axel Bassani con la Bimota di 131 millesimi. Bene anche Danilo Petrucci, ultimo a rimanere sotto il secondo di distacco dalla vetta. Molto indietro invece Bautista, in un modo un po’ sorprendente se valutiamo il suo finale di stagione 2024.

DAY-2: REA THE RAIN MAN

La notte di Jerez non ha portato consigli ma pioggia, battente e fastidiosa. La mattina il circuito era costellato di chiazze di umido, e nella giornata il meteo ha continuato a rovesciare pioggia in modo incostante. Con questa situazione, l’unico ad andare veramente forte è stato Jonathan Rea, che almeno in queste condizioni mantiene un ottimo margine sugli avversari. Il suo 1’53”058 è 6 decimi più veloce del best di Vierge, primo inseguitore con una Honda su cui si lavora tanto, soprattutto sul comparto sospensioni con delle Ohlins al test dei piloti. Li insegue a poco meno di un secondo dalla vetta Yari Montella, che inizia a prendere la confidenza con la Panigale V4 e si prepara all’esordio in Australia. Caduta invece per Gerloff, fortunatamente senza conseguenze, mentre Sylvain Guintoli si è messo a testa bassa a provare tutto il materiale BMW. Per la casa di Monaco resta da scegliere quale telaio utilizzare, dato che quello proposto è stato bocciato dalla commissione data la non conformità con il modello originale. Ora ci si prepara per spedire le casse in Australia, dove tra meno di un mese inizierà il Mondiale Superbike 2025

Alex Dibisceglia

