MotoGP | GP Qatar, qualifiche: super pole di Martin, quinto Bagnaia

E’ Jorge Martin a conquistare la pole position nelle qualifiche del GP Qatar di MotoGP. Il pilota Pramac si prende quindi la prima partenza al palo della stagione grazie ad uno strepitoso 1:50.789. Alle sue spalle in seconda posizione Aleix Espargaro ed Enea Bastianini che chiude la prima fila.

SUPER POLE DI MARTIN

Uno strepitoso Jorge Martin conquista la prima pole della stagione nelle qualifiche del GP Qatar di MotoGP. Il pilota Pramac firma infatti un super 1:50.789 che abbatte il record della pista e gli permetterà di partire davanti a tutti. In seconda posizione a sorpresa troviamo invece l’Aprilia di Aleix Espargaro, che sfiora il tempo del pilota Pramac pagando un distacco di soli 83 millesimi. Una prestazione notevole quella di Aleix, che porta la casa di Noale tra i favoriti di questo weekend. In terza posizione c’è un ritrovato Enea Bastianini, già vincitore qui in Qatar, con un distacco di 86 millesimi dal super giro di Martin.

Apre la seconda fila con la quarta posizione la KTM di Brad Binder a 0.124 dalla vetta, seguito Pecco Bagnaia che oggi non riesce ad andare oltre la quinta posizione. Il Campione del Mondo in carica è andato largo nel secondo settore nell’ultimo time attack e proprio mentre stava per siglare il miglior tempo. In sesta posizione l’uomo più atteso del weekend Marc Marquez, che può comunque ritenersi soddisfatto pagando soltanto 0.172 dal tempo di Martin. Settima posizione per Fabio Di Giannantonio già a suo agio sulla Ducati del Team VR46, seguito dal rookie Pedro Acosta che conquista comunque una dignitosa ottava posizione con un distacco di 0.341 dalla vetta. Chiudono la top ten Alex Marquez nono e Maverick Vinales decimo, con Miller e Raul Fernandez in undicesima e dodicesima posizione dopo essere passati dalla Q1.

BEZZECCHI FUORI IN Q1

Tra i delusi di giornata c’e sicuramente Marco Bezzecchi, che non riesce ad andare oltre la quindicesima posizione. Il pilota VR46 a differenza del compagno di squadra non è ancora riuscito a trovare il feeling con la GP23. Altro deluso è sicuramente Fabio Quartararo, con la Yamaha che non da segni di miglioramento dopo aver dominato per anni qui in Qatar. La casa di Iwata avrà parecchio lavoro da fare per risalire la china anche considerato la ventesima posizione di Alex Rins, comunque all’esordio su questa moto. Notte fonda anche per la Honda con la diciassettesima piazza di Mir che è caduto nel corso delle qualifiche e la penultima posizione di Luca Marini. Chiude la classifica Franco Morbidelli, al rientro dall’infortunio subito a Portimao.

Di seguito la classifica delle qualifiche del GP Qatar di MotoGP:

Julian D'Agata