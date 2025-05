F1 | GP Miami, Antonelli si riscatta in qualifica: "Voglio il podio"

Una qualifica eccellente da parte di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes conquista un ottimo terzo posto nelle qualifiche del GP Miami, piazzandosi alle spalle soltanto di Max Verstappen e Lando Norris. Un'altra prestazione da pilota esperto per il giovane italiano, dopo la pole della Sprint Race conquistata ieri in un circuito in cui non aveva mai corso.

Una sprint da dimenticare per Antonelli

Kimi Antonelli, nonostante non abbia mai corso su questa pista, si è dimostrato subito competitivo sul tracciato di Miami, stando davanti costantemente al compagno di squadra George Russell. La giornata di Antonelli era cominciata con l'euforia per aver conquistato la sua prima pole position in Formula 1 nella qualifica Sprint di venerdì pomeriggio. Ma la gara corta si è trasformata in un incubo per il pilota italiano. Dopo un contatto con la McLaren di Oscar Piastri alla partenza, il numero 12 è sceso in quarta posizione, lottando con il suo compagno di squadra George Russell. Ma l'episodio decisivo è arrivato quasi al termine della gara, con un contatto in pit lane con Max Verstappen ai danni del pilota italiano, che ha compromesso il suo risultato, chiudendo la Sprint in decima posizione. Un risultato che non era certo quello che voleva il pilota Mercedes, uscito amareggiato e deluso da questa gara.

Il riscatto nella qualifica per la gara

La capacità di un pilota di Formula 1 è quella di saper dimenticare in fretta ciò che è successo nelle sessioni precedenti e resettando in vista di un un nuovo inizio. Ed è ciò che ha fatto Kimi Antonelli nelle qualifiche per la gara di domani. Il pilota italiano è arrivato terzo alla fine del Q3, a soli due millesimi dal secondo posto di Lando Norris e a 67 millesimi dal tempo che è valso la pole a Max Verstappen. Una magia da parte del pilota italiano, che ha migliorato sessione dopo sessione ed è riuscito a rimanere davanti alla Mclaren di Oscar Piastri, pilota con molta più esperienza ed una macchina più veloce, avvicinandosi anche alla prestazione di un pilota del calibro di Max Verstappen.

Un fine settimana fino ad ora che è stato di grande maturità da parte di Antonelli, che ha tutte le carte in regola per fare bene domani in gara e che illumina il Motorsport italiano con la sua stella. Ecco le sue parole al termine delle qualifiche a Sky Sport F1:

Ho fatto più fatica rispetto alla qualifica di ieri, forse per le condizioni diverse della pista e del meteo. Ho un po' esagerato in curva 1, ma poi il giro nel complesso è andato bene. Il passo gara è migliore delle gare precedenti, siamo lì anche se non sappiamo il passo degli altri. Cercherò di fare il mio meglio perché voglio conquistare il podio.

