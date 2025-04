F1 | GP Arabia Saudita, FP3: Norris al top davanti a Piastri e Russell

Anche il terzo e ultimo turno di prove libere del GP Arabia Saudita ha confermato quanto si era visto nella giornata di ieri, con le due McLaren imprendibili e candidate per la lotta alla pole position e un bel pacchetto di mischia alle loro spalle per le posizioni in top 10.

SFIDA NORRIS-PIASTRI

La lotta Norris-Piastri è proseguita anche nelle FP3, con l'inglese e l'australiano che si sono ripetutamente strappati la leadership, forti di una superiorità al momento schiacciante della McLaren. A primeggiare come nelle FP2 di ieri è stato Lando Norris che, dopo il weekend di Sakhir, è parso fin da subito determinatissimo a rimettere a posto le gerarchie all'interno del box di Woking. Alle sue spalle, nemmeno a dirlo, il compagno di squadra Oscar Piastri ha chiuso a soli 24 millesimi dalla vetta, con il resto della concorrenza lasciata a distacchi piuttosto considerevoli.

MERCEDES, FERRARI E RED BULL VICINE

Il primo dei “mortali”, infatti, è stato George Russell, 3°, ma staccato di ben 627 millesimi, seguito dal Campione del Mondo in carica Max Verstappen (4°) e dalla Ferrari di Charles Leclec (5°), con le due Williams di Alexander Albon (6°) e Carlos Sainz (7°), Pierre Gasly (8°), Yuki Tsunoda (9°) e Andrea Kimi Antonelli a chiudere la top 10.

DIFFICOLTA' PER HAMILTON

Ancora una sessione difficile per Lewis Hamilton, solo 12°, in mezzo alle due Visa Cash App di Isaac Hadjar (11°) e Liam Lawson (13°), con l'anglo-caraibico in evidente difficoltà soprattutto a livello di grip e di bilanciamento della sua Ferrari. A chiudere lo schieramento, ma con distacchi ridottissimi tra loro, troviamo Fernando Alonso (14°), Jack Dohaan (15°), Oliver Bearman (16°), Nico Hulkenberg (17°), Esteban Ocon (18°), Gabriel Bortoleto (19°) e Lance Stroll (20°).

Vincenzo Buonpane