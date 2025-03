Sim Racing | ACI Esport Formula 2025: RFM e-Sport subito a punti a Imola

Il Campionato ACI Esport Formula 2025 è stato inaugurato la scorsa settimana nel palcoscenico suggestivo dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove piloti e team si sono confrontati nella prima tappa della stagione. La prova, svoltasi sulla Variante Moto della celebre pista emiliana, ha visto anche il debutto stagionale del nostro team partner RFM e-Sport e dei suoi piloti Riccardo Tocu e Matteo Bellandi, impegnati con due monoposto FIA F4 (IR-04) brandizzate LiveGP.it con l’obiettivo di fare subito bene contro i grandi interpreti della categoria.

Un buon esordio

Già in qualifica si è vista una griglia altamente competitivi con i primi 10 racchiusi in un secondo: nessuna sorpresa nelle posizioni di vertice, con i team MAG-Performance e Tatum Res-Tech già in lotta per la prima pole position di stagione. Essa è stata aggiudicata dalla prima con Andrea Bistrot, autore di un 1:48.085 con cui ha battuto i suoi rivali Tommaso Zappalà e Pablo Caroleo. RFM e-Sport presente nella top 10 con Riccardo Tocu (#902) a chiudere la quinta fila, mentre il suo compagno Matteo Bellandi (#901) ha piazzato il 13° tempo della graduatoria.

Per Tocu le prospettive di un piazzamento prestigioso svaniscono al primo giro quando un contatto alla Rivazza 1 lo porta fuori sulla ghiaia, finendo in 16a posizione. Il suo tentativo di rimonta non inizia nel migliore dei modi dopo un tentativo di sorpasso alla Variante Alta finito male con un testacoda, ma alla fine riesce a risalire fino alla 13a posizione appena dietro al suo compagno di squadra Bellandi, che chiude 12° posto dopo aver sorpassato, insieme al suo compagno, De Panfilis e Uber negli ultimi giri di gara. Il tutto mentre Bristrot ha aperto la stagione con la vittoria di Imola davanti a Caroleo e a Zappalà.

Le dichiarazioni

Sono dunque 15 i punti presi dalla RFM e-Sport che le permettono di iniziare la campagna al quinto posto della classifica team. Un bottino non certo d’oro, ma che permette comunque alla rappresentativa di RealFeed Motorsport di guardare con ottimismo alle prossime gare, come ha commentato il team principal Emanuele Ciliberti:

Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, rimanendo concentrati e gestendo bene la corsa. Certo, puntiamo a risultati ancora migliori, ma portare entrambi i piloti a punti è un buon inizio. Ora lavoreremo per migliorare in vista della prossima tappa.

Sulla stessa linea anche il pilota Matteo Bellandi:

La RFM e-Sport guarderà i dati raccolti ad Imola e si metterà al lavoro a migliorare i risultati dell’esordio e ad avvicinarsi alle posizioni di vertice già dal prossimo round in programma sul layout National del Circuit de Barcelona-Catalunya il 9 aprile. L'appuntamento è sempre su SimRacingLeagueTV dalle ore 21:15.