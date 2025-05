Formula E | Monaco EPrix, qualifiche: Barnard ringrazia Rowland per la pole

Oliver Rowland bacia la barriera in uscita dalla Sainte Devote e Taylor Barnard ringrazia conquistando così la seconda pole position della stagione per il primo dei due EPrix di Monaco. L’inglese della McLaren, che aveva debuttato proprio a Monaco lo scorso anno, non ha dovuto faticare per portarsi a casa tre punti utili per ridurre il margine in classifica proprio con Rowland, grazie all’errore del pilota della Nissan all’inizio del suo giro che ne ha spento le ambizioni e permesso al rookie di McLaren di chiudere il giro con tranquillità.

A nightmare Duels Final for Oliver Rowland as he hits the wall in turn 1 😫#MonacoEPrix pic.twitter.com/mfsl6rXvJR — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

Nei duelli si spengono i sogni di De Vries e Ticktum

Prima di conquistare la pole in finale, Barnard ha spento i sogni di Ticktum in semifinale (il pilota di Kiro aveva superato Frijns nei quarti) ottenendo anche il miglior tempo di tutta la fase ad eliminazione diretta con un 1.26.315, dopo aver battuto Evans nei quarti di finale. Per l’inglese una qualifica perfetta che gli permette di porsi in una posizione di vantaggio in vista della prima delle due gare dove potrà puntare a conquistare il successo, bissando quello che lo scorso anno ottenne nella Sprint in Formula 2. Diversamente, Rowland aveva superato prima Wehrlein e poi De Vries (che ai quarti aveva battuto Dennis). Nonostante l’errore in finale, per Rowland comunque la sessione è da ritenersi positiva visto che – Barnard escluso – gli avversari in ottica titolo sono indietro con Wehrlein quinto e con Da Costa solo 15°.

Nei gruppi fuori Da Costa e Cassidy

Nel gruppo A il miglior tempo è stato realizzato da Rowland in 1.28.713; al leader del mondiale si sono accodati Dennis, De Vries e Wehrlein, tutti racchiusi in 161 millesimi. Nessun colpo di scena, con Gunther primo degli eliminati per 74 millesimi di distacco dal tedesco della Porsche. Male anche Nato, terzultimo nel turno, seguito da Buemi che ha chiuso con il penultimo tempo davanti al solo Maloney.

Nel gruppo B, invece, inizia male il sabato di Antonio Felix da Costa, eliminato con l’ottavo tempo, e di Nick Cassidy, che ha perso parte delle FP1 per un problema al powertrain e che scatterà dalla penultima fila in un turno comandato da Ticktum – che era stato il più veloce anche in FP1 e in FP2 – con un 1.28.661, seguito da Evans, Barnard e Frijns.

La classifica

Credits: FIA Formula E

Gara difficile per Nick Cassidy, che partirà solamente 19° dopo l'eliminazione ai duelli, e per Da Costa, in ottava fila affiancato da Jean-Eric Vergne. Quinta fila invece per Edoardo Mortara, primo degli eliminati nel gruppo B.

Previsto per le 15 il via del primo dei due EPrix in programma questo fine settimana: gara che sarà lunga 29 giri e che vedrà anche l’utilizzo del Pit Boost. Diretta su Discovery +, Sportmediaset.it e su Italia 1.

Mattia Fundarò