F1 | L'appendicite ferma Sainz. In Ferrari debutta Bearman

L'appendicite blocca Carlos Sainz. Una nota apparsa sui profili social della Scuderia Ferrari ha confermato l'impossibilità dello spagnolo a completare il fine settimana del GP dell'Arabia Saudita di F1. Il #55 dello schieramento, dopo aver preso parte alle prove libere di ieri, è quindi costretto ad alzare bandiera bianca e verrà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Oliver Bearman al posto di Carlos Sainz

Al suo posto ci sarà il 18enne pilota inglese Oliver Bearman, al debutto nella massima formula accanto al titolare Charles Leclerc. Il portacolori di PREMA per la FIA F2 era già stato allertato nella giornata di ieri, in attesa del via della FP1. Membro della Ferrari Driver Academy dal 2022, diventerà il più giovane pilota nella storia del Cavallino a gareggiare in Formula 1 con una monoposto di Maranello.

Bearman al debutto in F1 al posto di Carlos Sainz dopo la pole di ieri in FIA F2

Dalla F2 alla F1 in un giorno per Bearman

Carlos Sainz dovrà essere operato e quasi sicuramente tornerà per il GP d'Australia, terzo atto della stagione in programma in quel di Melbourne tra due settimane. Lo spagnolo aveva colto il terzo posto la settimana scorsa in Bahrain, piazzandosi alle spalle di Max Verstappen e Sergio Perez.

La decisione della Scuderia Ferrari obbliga Bearman a saltare l'impegno in FIA F2 dopo la bellissima pole position conquistata ieri. Il 18enne nativo di Chelmsford avrà solamente sessanta minuti per prendere confidenza con la SF24: l'ex campione della F4 italiana ha già effettuato alcune prove libere nell'ultima parte del campionato 2023, come prescritto dal regolamento.

Lo scorso gennaio, il britannico aveva disputato sul noto tracciato di Barcellona un test Pirelli con la F1-75, una prova importante alla luce della opportunità odierna.

Sainz rinuncia per la seconda volta alla partenza in un week-end di F1 dopo aver saltato il GP del Belgio 2020 in seguito ad un problema alla power unit della propria McLaren.

La FP3 del GP dell'Arabia Saudita scatterà alle 14:30 italiane, mentre alle 18:00 avranno luogo le qualifiche. Tutta l'azione in pista potrà essere seguita su LiveGP.it con la diretta testuale ed il commento live della lotta per la pole e della gara di domani.

Luca Pellegrini