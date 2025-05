FIA F2 | Monaco, qualifiche: Dunne batte Martins per 3 millesimi, Fornaroli terzo

Sull’iconico tracciato di Montecarlo, Alexander Dunne conquista la sua prima pole position. Il pilota del team Rodin Motorsport è riuscito a svettare al termine delle qualifiche FIA F2, realizzando il miglior tempo nel proprio gruppo e battendo per soli 3 millesimi la prestazione ottenuta da Martins nel gruppo A. Fornaroli scatterà dalla terza piazza, mentre Gabriele Minì dovrà cercare una rimonta dalla quarta fila.

Dunne per un soffio su Martins, ma è under investigation

Come sempre, le qualifiche sull'iconico tracciato monegasco hanno rivestito un'importanza fondamentale nell'economia del weekend, con i piloti che come da prassi sono stati suddivisi in due raggruppamenti per cercare di ridurre al minimo i problemi di traffico. Alex Dunne è riuscito a conquistare la pole position, grazie al miglior crono assoluto fatto realizzare nel gruppo B (1:21.142) battendo per un soffio il miglior tempo della prima batteria segnato da Victor Martins (1:21.145).

Nel primo gruppo di qualifiche, Lindblad e Minì sono stati tra i protagonisti di una prima batteria molto combattuta, con tempi molto ravvicinati. Alla fine, a svettare è stato Martins, il quale ha avuto la meglio nei confronti di Verschoor, che in extremis è riuscito ad inserirsi al secondo posto proprio davanti a Lindblad e al pilota siciliano. Nel secondo gruppo, oltre a Dunne, a distinguersi sono stati Fornaroli e Montoya, che hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo. Il colombiano ha chiuso la sessione con un testacoda alle Piscine senza conseguenze, mentre peggio è andata a Villagomez, finito contro le barriere alla curva Anthony Noghes dopo un'incomprensione con Dunne. Un episodio, quest'ultimo, finito nel mirino della Direzione Gara e che potrebbe comportare una penalità per il pilota irlandese. Dopo un'interruzione con bandiera rossa la sessione è ripartita, determinando la griglia finale in attesa di eventuali verdetti.

Domani la Sprint Race con Maini in pole

La prima fila della Feature Race sarà dunque composta da Dunne e Martins, mentre dalla seconda scatteranno Fornaroli e Verschoor. In terza fila troveremo Montoya e Lindblad, mentre a completare la Top-10 ci saranno Crawford, Minì, Browning e Maini. La Sprint Race FIA F2 di Monaco scatterà nella giornata di domani alle 14:15, con la classica inversione dei primi dieci: a partire davanti a tutti ci sarà proprio Kush Maini, con Minì che avrà l'opportunità di scattare dalla P3 subito alle spalle di Browning.