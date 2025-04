WRC | Rally Canarie: Rovanperä sempre in vetta dopo un sabato perfetto

Kalle Rovanperä continua insieme a Toyota a dominare senza particolari problemi il Rally Canarie 2025, evento per la prima volta protagonista del FIA World Rally Championship. Il due volte campione del mondo controlla Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, le vetture giapponesi chiudono un sabato perfetto replicando alla perfezione quanto accaduto ieri.

Toyota monopolizza la scena

I valori in campo visti nel day-1 sono stati confermati come da copione anche nel day-2. Toyota ha monopolizzato la scena e senza accusare il minimo problema ha continuato a restare saldamente in prima, seconda, terza, quarta e quinta piazza.

Rovanperä ha portato a +36 secondi il margine su Ogier in mattinata, il nativo di Gap non ha mai recuperato sul rivale nel corso delle quattro speciali che hanno segnato il pomeriggio. Il finnico è rimasto saldamente in cima alla graduatoria, non commettendo il minimo errore.

Solida giornata anche per Evans che si è collocato sempre davanti a Sami Pajari e Takamoto Katsuta. La ‘cinquina’ si è purtroppo frantumata dopo la 12ma frazione in seguito ad une errore del giovane finnico, tradito da una curva verso sinistra prima di finire contro il rail di protezione.

Intatte, invece, le posizioni in casa Hyundai Motorsport con Adrien Fourmaux presente su Thierry Neuville ed Ott Tanak. In casa M-Sport Ford, invece, è da rimarcare un errore di Grégoire Munster, in crisi nel pomeriggio in una frenata verso destra.

Cinquina Toyota in vista?

Domani le ultime cinque speciali. Si inizierà con la SS14 (Agüimes - Santa Lucía 1 - 14.97 km) prima di procedere con la SS15 (Maspalomas 1 - 13.47 km) e la SS16 (Costa Canaria - 1.50 km). I primi due segmenti verranno ripetuti come SS17 ed SS18 (Power Stage).

Toyota ha la concreta chance di inserire tutte le proprie Yaris GR Rall1 nelle prime cinque posizioni dello schieramento. Rovanperä vanta dopo la SS15 un totale di oltre 40 secondi su Ogier, mentre Evans è attualmente attardato di quasi un minuto dal compagno di squadra.

I giapponesi proveranno domani a siglare anche la speciale graduatoria denominata Super Sunday oltre alla Power Stage, altri punti importanti da sottrarre alle ‘invisibili’ Hyundai.

Luca Pellegrini