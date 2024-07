Formula Regional | Al Mugello la prima tappa italiana: info e orari del round 5

Nello splendido scenario del Mugello si disputerà il quinto round stagionale del campionato europeo Formula Regional. Rafael Camara resiste al comando, ma la doppietta di Tuukka Taponen all’Hungaroring apre a nuovi scenari. Sempre più brillanti le prestazioni di Brando Badoer, che arriva all’appuntamento toscano reduce da tre secondi posti consecutivi.

Brando Badoer nella gara di casa per continuare a sorprendere

Il round 5 del Mugello risulterà già decisivo nel confermare o smentire i nuovi equilibri venutisi a creare nella tappa precedente. L’ultima gara ungherese è stata il primo vero passo falso del brasiliano Rafael Camara e la doppia vittoria di Tuukka Taponen ha riacceso una stagione che sembrava già delineata.

Tutta in crescendo anche la campagna Formula Regional di Brando Badoer, salito al terzo posto assoluto dopo la conquista di ben tre piazzamenti a podio consecutivi. Al veneto manca solo il successo, ma prestazioni eccellenti in tutte le condizioni atmosferiche nell’ultimo appuntamento sono state la riprova della crescita del figlio d’arte.

Credits: Dutch Photo Agency / FRECA Gallery

Fortune alterne per gli altri italiani: con 11 punti Matteo De Palo è secondo in questa speciale classifica (diciassettesimo assoluto), davanti a Nicola Lacorte, grazie al punto ottenuto in gara-2 ad Hockenheim. Ancora fermi a zero punti Valerio Rinicella (ventiduesimo) e Giovanni Maschio (ventiquattresimo). Tra i rookie è il francese Evan Giltaire il meglio piazzato, che con i suoi 53 punti si trova attualmente al quinto posto della classifica piloti.

Lineup e orari del fine settimana

Debutto assoluto in questo round per Alvaro Cho, protagonista della F4 brasiliana, pronto a prendere il sedile di Jesse Carrasquedo in G4 Racing. Rientrano per la tappa italiana Nikita Bedrin (MP Motorsport) e Dorian Pin sulla seconda monoposto Iron Dames, smaltito l’infortunio.

Piloti già in pista quest’oggi per le sessioni di test collettivi, mentre domani spazio ai turni di libere. Nella mattinata di sabato il primo turno ufficiale di qualifiche, seguito da gara-1 con semaforo verde alle 13:55. La seconda gara in programma domenica scatterà invece alle 14:00.

Sabato 13 luglio

Qualifica 1 gruppo A: 08:30 – 08:45

Qualifica 1 gruppo B: 08:50 – 09:05

Gara-1: 13:55 (30 minuti + 1 giro)

Domenica 14 luglio

Qualifica 2 gruppo A: 08:30 – 08:45

Qualifica 2 gruppo B: 08:50 – 09:05

Gara-2: 14:00 (30 minuti + 1 giro)

Il programma completo

Samuele Fassino