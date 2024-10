MotoGP | GP Thailandia, Marquez davanti con record: "Il passo è buono"

Concluso il turno di Practice del GP di Thailandia, chi sorride è senza dubbio Marc Marquez, apparso particolarmente in forma a Buriram. Quarto al termine delle FP1 (andate in scena nella notte italiana), lo spagnolo è nettamente migliorato nel pomeriggio thailandese, portandosi a casa non solo il primato di giornata, ma anche il nuovo record assoluto su giro.

Bene sul passo, ma quel T1…

Archiviate le Practice al comando, Marc Marquez si presenta con un sorriso smagliante ai microfoni di Sky Sport, conscio di aver iniziato il weekend nel migliore dei modi, con un crono - 1:29.165 - che gli vale (già) il nuovo record della pista. Ma da qui alla vittoria la strada sarà tutt'altro che in discesa:

Se c’è la possibilità di sorpassare e di vincere, ci provo sempre. A volte fai una strategia e non viene bene, ma altre volte funziona, come in Australia. Vediamo qui: per il momento il passo è buono, anche se molto dipenderà dalla qualifica. Finora mi to sentendo abbastanza bene, anche se al T1 perdo un po’ troppo e dobbiamo capire perché. Ma sabato proveremo comunque a fare una buona qualifica.

Marquez: “In Austria lo switch decisivo”

Più che evidente la differenza tra le ultime gare e l'inizio della stagione, dove l'otto volte Campione del Mondo ha più volte faticato a trovare la giusta messa a punto nei primi turni di prove. Un punto confermato dallo stesso Marquez, che vede nel GP d'Austria il punto di svolta della sua stagione:

La differenza più grande c’è stata da Spielberg in poi: lì abbiamo trovato qualcosa che mi ha permesso di sentirmi molto bene. Ora quando arriviamo in un circuito si tratta solo di regolare la molla, più dura o più morbida. Questo fa la differenza: ora il venerdì parto già competitivo e ciò mi rende più tranquillo, anche se poi la crescita è minore durante il weekend. Prima il venerdì partivo male e poi crescevo tantissimo. Preferisco la situazione attuale, partendo subito bene e con meno crescita successivamente.

Dilemma gomme per Buriram

Guardando al proseguo del weekend, uno dei temi caldi è senza dubbio quello della scelta della gomma anteriore. Una decisione che non è ancora stata presa da Marquez, che vuole sfruttare appieno i restanti turni di prove prima di scegliere:

Sabato devo provare bene la gomma davanti. Oggi ho fatto le FP1 con la dura e nel pomeriggio ci ho fatto un’uscita. Domattina devo provare una dura nuova e capire. Per ora sembra che vada abbastanza bene, ma il problema è che non la conosciamo come l’altra. In staccata hai meno feeling e questo può farti sbagliare“.

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Thailandia, Day 1: Márquez primo nelle Practice, a Bezzecchi le FP1