La MotoGP atterra sul circuito della Thailandia per il primo giorno di azione in pista, che ha visto Marco Bezzecchi in cima alla classifica nelle Prove Libere 1 e Marc Márquez prendersi la prima posizione nel turno di Practice.

Bezzecchi si prende il primo turno di Prove Libere, Martín all'inseguimento

Nella prima mattina italiana ha avuto il via la prima sessione di tutto il weekend, con Marco Bezzecchi che si è posto al comando della classifica con un tempo di 1.30.492. Al secondo posto dietro al pilota VR46 si piazza Jorge Martín, seguito a ruota dal suo diretto contendente per il titolo Francesco Bagnaia in terza posizione, grazie ad un tempo di 1.30.692.

Quarto posto per Marc Márquez, reduce dalla vittoria in Australia, che precede di pochi decimi il fratello Alex Márquez in quinta piazza e Enea Bastianini in sesta, con un tempo di 1.30.860.

A prendersi la settima posizione è Pedro Acosta, migliore KTM in pista in questo turno, seguito però dal compagno di marca Jack Miller all'ottavo posto. Buona la nona posizione di Takaaki Nakagami, che diventa così la Honda più veloce in pista e la prima moto tra quelle delle case giapponesi, essendo seguito in decima posizione da Fabio Quartararo sulla sua Yamaha a chiudere la Top10.

Sessione un po' più faticosa invece per Brad Binder, che chiude 11esimo e per Franco Morbidelli, che chiude 12esimo davanti a Fabio Di Giannantonio. Fatica anche per Joan Mir, che conclude in 18esima posizione davanti ad Alex Rins in 19esima, rispetto alla più incoraggiante 14esima posizione del compagno di squadra Luca Marini.

MotoGP | GP Thailandia: i risultati delle FP1

Credits: MotoGP

Márquez primo nelle Practice, vicini Martín e Bastianini

A prendersi il pomeriggio thailandese è invece Marc Márquez, che con un tempo di 1:29.165 si prende la prima posizione e l'accesso diretto al turno di Q2. Alle sue spalle in seconda posizione si piazza Jorge Martín, che fa segnare un tempo di 1:29.275, piazzandosi così vicinissimo alla testa della classifica e di fronte a Enea Bastianini, che invece chiude in terza piazza.

Il quarto posto è invece preso da Francesco Bagnaia, che dopo un turno flagellato da problemi col set up, porta comunque a casa il posto in Q2 seguito a ruota al quinto posto da Maverick Viñales. Buon tempo anche per Franco Morbidelli, che a fine turno porta a casa una sesta posizione che vale molto per il pilota Prima Pramac Racing. Dietro di lui seguono Pedro Acosta, in settima piazza e prima KTM, Alex Márquez in ottava e Marco Bezzecchi in nona, che non è riuscito a replicare la prestazione della mattina.

A chiudere la Top 10 e di conseguenza la lista di piloti che salteranno il Q1 nella mattina di Sabato si trova un ottimo Johann Zarco, che con questo piazzamento esclude Brad Binder, che chiude in 11esima posizione, seguito da Fabio Quartararo in 12esima.

Fuori anche Jack Miller e Raul Fernandez, che con la 13esima e 14esima posizione chiudono il pomeriggio non nel modo che speravano, insieme al resto del gruppo Honda, con Takaaki Nakagami in 15esima posizione, Luca Marini in 17esima e Joan Mir in 19esima. Out dalla sessione Aleix Espargaró, che dopo la caduta della mattina ha deciso di interrompere prematuramente la sua azione in pista a causa di alcune contusioni riportate.

MotoGP | GP Thailandia: i risultati delle Practice

Credits: MotoGP

Valentina Bossi