F1 | Toyota nuovo title sponsor: il futuro di Haas lontano da Ferrari?
La scuderia americana rafforza la propria partnership con la divisione Toyota Gazoo Racing e programma la presentazione della livrea per la monoposto 2026
Alla vigilia dell'ultimo weekend della stagione 2025, Haas ha annunciato una nuova title partnership con Toyota Gazoo Racing. La collaborazione, valevole dal Mondiale di Formula 1 2026, vedrà il colosso nipponico ritornare ufficialmente sulla griglia tramite la divisione corse di Colonia (impegnata nel FIA WEC e WRC) che darà il nome alla scuderia di Kannapolis, che dal prossimo anno verrà chiamata ufficialmente come “TGR Haas F1 Team”.
Toyota title partner di Haas, il TP Komatsu: “Un privilegio rafforzare il nostro rapporto”
Questa non è altro che l'evoluzione della partnership tecnica iniziata nel mese di ottobre 2024: l'accordo ha portato alla condivisione di risorse tra le due parti, soprattutto dal lato del personale di Colonia che ha potuto mandare piloti, ingegneri e meccanici ad imparare e formarsi ulteriormente nella “palestra” F1, rafforzando nello stesso tempo la struttura del team guidato da Ayao Komatsu.
Una parte chiave dell'accordo tra Haas e Toyota ha riguardato soprattutto i test TPC con la monoposto 2023 (VF-23) in cui la scuderia di Kannapolis ha messo in pista il Team Principal di TGR Kamui Kobayashi insieme a giovani piloti come Ritomo Miyata, Sho Tsuboi e soprattutto Ryo Hirakawa, pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing WEC e riserva del team Haas, con cui ha disputato anche due FP1 in Bahrain e Spagna e che tornerà in pista nella prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi.
Commentando il rafforzamento della partnership con la divisione corse di Toyota, il team principal di Haas Ayao Komatsu ha sottolineato i risultati raggiunti dalle due parti sulla crescita del personale, soprattutto per quanto riguarda i giovani piloti:
Naturalmente è un privilegio rafforzare il nostro rapporto con TGR tramite questa title partnership. La nostra relazione di lavoro è andata finora come speravamo andasse. Ad evidenziarlo è stato il successo nel nostro programma TPC, ma c'è anche molto altro che è successo dietro le quinte, inclusi lo sviluppo e l'installazione del nostro nuovo simulatore a Banbury per il 2026. Lo sviluppo del personale, che lavorano tutti collaborativamente tra Haas e TGR, ci ha beneficiato ampiamente ed è un qualcosa che potrà solo crescere nella maturazione della partnership. Siamo eccitati di far crescere la schiera del nostro programma di giovani piloti ed è stato incoraggiante vedere la profondità di talento che TGR ha messo per sostenere il progetto.
Akio Toyoda: “Toyota ha finalmente cominciato a muoversi, insieme a Haas costruiremo una cultura e un team per il futuro”
Ovviamente questa title partnership rafforzerà le voci e i rumors di un eventuale ritorno a tempo pieno di Toyota in Formula 1. Il colosso nipponico, ricordiamo, non corre in F1 dal 2009, mentre la partnership tecnica attuale tra Haas e Ferrari scade nel 2028 dopo il rinnovo arrivato anch'esso nel 2024. Sia che la scuderia americana continuerà con il Cavallino o meno, la certezza è che Toyota potrà rimanere al fianco del team di Ayao Komatsu, continuando nel frattempo a crescere e ad acquisire dati ed esperienza che potranno essere fondamentali soprattutto in un eventuale impegno futuro della casa nipponica nella massima categoria automobilistica a ruote scoperte.
E su questo punto le parole dette dal presidente di Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, sono molto importanti:
Attraverso le sfide affrontate nella stagione 2025 ho visto giovani piloti ed ingegneri TGR iniziare a credere nel loro potenziale e cominciare a sognare più in grande. Vedere questa trasformazione mi ha mosso profondamente e oggi, posso dire con confidenza che Toyota ha finalmente cominciato a muoversi. Voglio esprimere la mia sincera gratitudine a Gene Haas e Ayao Komatsu per stare al fianco dei nostri giovani membri, credendo nel loro potenziale e affrontando il futuro con la stessa passione e prospettiva. Attraverso la nostra partnership con Haas, il mantra di TGR ‘People, Product, Pipeline’ accelererà in una maniera mai vista finora. Il tempo è giunto per la prossima generazione di affrontare i primi passi verso lo stage globale. Insieme a Gene Haas, Ayao e a tutti i membri della TGR Haas F1 Team, noi costruiremo sia una cultura che un team per il futuro. Ora Toyota è davvero in movimento.
In ogni caso, la Haas arriverà con grande motivazione e spirito alla prossima stagione. La presentazione della livrea per la monoposto 2026 (VF-26) avverrà online nella giornata di venerdì 23 gennaio pochi giorni prima della sessione di test invernali di Barcellona (26-30 gennaio) in cui ci sarà il debutto in pista delle nuove vetture per 3 giorni di attività prima delle due sessioni di test previste a febbraio a Sakhir, in Bahrain.
Andrea Mattavelli