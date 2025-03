IMSA | 12h Sebring: doppietta Porsche Penske, 'Rexy' a segno in GT

Porsche Penske Motorsport firma una storica doppietta nella 12h Sebring, secondo atto dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Felipe Nasr/Nick Tandy/Laurens Vanthoor, dopo l'affermazione nella Rolex 24 at Daytona, vincono ancora davanti ai compagni di squadra Mathieu Jaminet/Matt Campbell/Kevin Estre e sull'Acura #93 Meyer Shank Racing di Renger van der Zande/Nick Yelloly/Alex Palou.

Il marchio tedesco ottiene il primo posto anche in GTD PRO con AO Racing e Laurin Heinrich/Klaus Bachler/Alessio Picariello, mentre in GTD è da citare il bis dopo il risultato del 2024 per Winward Racing Mercedes con Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje.

12h Sebring, Cadillac vs Porsche

La battaglia per il primato tra Cadillac e Porsche si è accesa con il tramonto e la sesta caution di giornata, innescata per intervenire dopo un testacoda dell'Aston Martin Vantage AMR GT3 #27 Heart of Racing in curva 17.

Fred Vesti (Whelen Cadillac #31) e Nick Tandy (Porsche #7) hanno iniziato a lottare nella notte del Sebring International Raceway, poco avanti alla Porsche #6 ed alla superstite Acura Meyer Shank Racing #93.

La prova è finita troppo presto, invece, per l'Acura #60 del team americano, out dopo un contatto in pit road con la BMW #24. Da segnalare anche l'uscita di scena della Lamborghini SC63, fuori dai giochi anzitempo come accaduto a Daytona.

Porsche vince ancora

Porsche ha conquistato la prima e la seconda piazza con l'arrivo della notte, Cadillac #31 ha iniziato ad inseguire dopo una lunga fase in cima alla graduatoria assoluta.

Ogni attacco di Earl Bamber è stato vano, le Porsche hanno mostrato la loro netta superiorità anche nell'ultimo stint di 45 minuti dopo una breve bandiera gialla per rimuovere dei detriti in pista.

Porsche Penske Motorsport replica quindi alla perfezione il trionfo di Daytona tornando a festeggiare a Sebring come non accadeva dal lontano 2008. Ancora una volta l'equipaggio #7 beffa il #6, la coppia ha preceduto l'Acura #93 di Renger van der Zande/Nick Yelloly/Alex Palou.

Cadillac si accontenta della quarta moneta con la V-Series.R #31 Whelen Engineering. Bamber ha tenuto testa alla BMW #25, la Porsche Proton Competition #5 e la Cadillac #10 WTR.

Ottavo posto per la 963 JDC-Miller Motorsports, nono per la debuttante Aston Martin. Nonostante due giri di ritardo il marchio inglese ha completato la prima 12h Sebring con la propria LMH che ad inizio mese ha corso anche nel FIA World Endurance Championship.

LMP2: Inter Europol Competition al top a 12h Sebring

Tra TDS Racing, CrowdStrike Racing by APR, United Autosports USA e Tower Motorsports il successo alla 12h Sebring in LMP2 è andato all'Oreca 07 Gibson #34 Inter Europol Competition affidata a Jeremy Clarke/Tom Dillmann/Bijoy Garg.

L'equipaggio citato ha battuto la vettura #8 di Tower Motorsport di John Farano/Sébastien Bourdais/Sebastian Alvarez e l'Oreca #11 TDS Racing di Mikkel Jensen/Steven Thomas/Hunter McElrea.

Il finale è stato più che mai concitato con un contatto che ha visto protagonisti TDS Racing e United Autosports, in rimonta con Paul Di Resta. Gli ultimi giri hanno tolto dalla contesa anche CrowdStrike Racing by APR #04, virtualmente leader a 10 minuti dalla fine prima di un contatto la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #13 AWA.

Malthe Jakobsen ha colpito il doppiato in curva 17 quando si trovava al comando, l'incidente ha costretto la direzione gara a penalizzare il danese titolare nel FIA WEC di Peugeot.

GTD PRO 12h Sebring: Rexy is back!

Dopo un simpatico intervento ai denti per un violento contatto a Daytona, Rexy vince la 12h Sebring in GTD PRO. La riconoscibile Porsche #77 AO Racing trionfa in GTD PRO grazie ad un incredibile stint finale da parte di Laurin Heinrich.

Il tedesco campione in carica, in azione con Klaus Bachler ed Alessio Picariello, ha avuto la meglio nell'ultima ora dopo una decisa rimonta alla BMW M4 GT3 EVO 48 Paul Miller Racing di Max Hesse.

Quest'ultimo, in coppia con Jesse Krohn e Dan Harper, ha dovuto accontentarsi della seconda piazza davanti ai compagni di squadra Madison Snow/Neil Verhagen/Connor De Phillippi #1.

DragonSpeed Ferrari #81, Ford #64, Ford #65 e Corvette Racing #3 chiudono nell'ordine la seconda prestigiosa manifestazione dell'IMSA WTSC 2025.

GTD 12h Sebring: x2 Mercedes

A dodici mesi di distanza arriva la replica nella 12h di Sebring per la Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing di Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje. I due campioni in carica ed l'olandese vincono con merito in Florida battendo Lexus ed Aston Martin.

Il finale è stata una lotta a tre che ha coinvolto la Lexus #12 Vasser Sullivan di Jack Hawksworth, la Mercedes #57 Winward Racing di Phil Ellis e la Ferrari #34 Conquest Racing di Daniel Serra.

L'ultima bandiera gialla a 48 minuti dalla fine ha sancito l'inizio del duello per il primato tra la Mercedes e la Lexus.

Il campione in carica Ellis ha impensierito a più riprese l'ex vincitore GTD PRO Hawksworth, il sorpasso è puntualmente arrivato nel primo impegnativo settore con un deciso attacco all'interno prima del raccordo che porta in curva 7.

Mercedes si conferma quindi regina a Sebring dopo il risultato ottenuto dodici mesi fa sempre in GTD con l'auto #57 Winward Racing. Lexus ottiene una preziosa seconda piazza precedendo Zacharie Robichon/Casper Stevenson/Tom Gamble (Heart of Racing Aston Martin #27).

Beffa per Ferrari che con AF Corse #21 ha lottato grazie ad un sontuoso Alessandro Pier Guidi. L'ex vincitore della 24h Le Mans è risalito più volte il gruppo prima del ritiro a 3h dalla fine per un cedimento sulla propria 296 GT3.

L'equipaggio composto dal piemontese, da Simon Mann e da Lilou Wadoux si trovava al comando prima del ritiro avvenuto a pochi metri dalla frenata di curva 7.

Ferrari ha ottenuto in ogni caso il quarto posto con Inception Racing #70. Niente da fare, anche per una penalità, per Wright Motorsport Porsche #120, presente in quinta posizione davanti a Turner Motorsport BMW #96 e Conquest Racing Ferrari #34.

Dopo la 12h Sebring l'appuntamento è per il secondo week-end di aprile con l'evento di Long Beach riservato a GTP e GTD.

