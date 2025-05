MotoGP | GP Francia, weekend a secco per Bagnaia: "È andato tutto storto"

Un fine settimana da dimenticare per Francesco Bagnaia in MotoGP. Il pilota italiano conclude a zero punti il weekend sul circuito francese di Le Mans, collezionando due cadute sia nella Sprint che nel GP. Un fine settimana negativo per Bagnaia, che ora si allontana ancora di più dalla testa della classifica e dal compagno di squadra Marc Marquez.

Un weekend da zero punti per Bagnaia

Francesco Bagnaia era arrivato a Le Mans con aspettative diverse rispetto a quelle con cui è terminato il fine settimana. Il pilota Ducati ha mostrato difficoltà già nel venerdì e nelle qualifiche, dove ha chiuso in sesta posizione. Il fine settimana si è trasformato in un incubo per il pilota 63. Nella Sprint del sabato, Bagnaia è caduto in curva 3 al primo giro, ritirandosi subito dalla corsa e portando a casa zero punti.

Se i danni causati nella Sprint sono marginali per il campionato, la gara risulta fondamentale per ritornare in corsa. Ma anche nella Gran Premio Bagnaia ha collezionato uno zero. In un Gran Premio condizionato dalla pioggia, il pilota Ducati è stato colpito dall' ex compagno di squadra Enea Bastianini ancora in curva 3, cadendo al primo giro. Bagnaia è poi riuscito a ripartire, e ha chiuso la gara in ultima posizione. Ecco le parole di Bagnaia al termine della gara:

La mia strategia, sin dall’inizio, era quella di rimanere in pista in ogni caso. Purtroppo alla partenza ho avuto un grande spin, ed ho dovuto chiudere il gas. Poco prima della curva mi hanno passato in tanti, poi c’è stato il contatto con Enea [Bastianini]. È un qualcosa che può succedere quando ci sono piloti con gomme da asciutto ed altri con gomme da bagnato, perché le velocità sono diverse. Sono amareggiato perché, se fossi riuscito a ripartire subito senza dover tornare ai box a causa dei danni, avrei potuto chiudere nei primi cinque. Purtroppo oggi è andato tutto un po’ storto.

Un fine settimana quindi da dimenticare per Francesco Bagnaia, che più che mai aveva bisogno di un buon risultato per scacciare via i pensieri negativi di questo inizio stagione. E che ora si allontana sempre più dal compagno di squadra.

La lotta al mondiale diventa sempre più complicata

Le difficoltà di Francesco Bagnaia sono note ormai già da inizio stagione. Mentre il suo compagno di box Marc Marquez non sembra avere niente che lo sconfigga, Bagnaia presenta invece delle criticità nel guidare la moto 2025, con cui non riesce a trovare il feeling per essere competitivo allo stesso livello del campione spagnolo. Un lavoro continuo per cercare la soluzione migliore, ma che fino a questo punto non sembra aver funzionato nella maniera corretta.

Queste problematiche non solo incidono sullo stato mentale del pilota torinese, ma anche in termini di classifica mondiale, che in questo momento vede Francesco Bagnaia staccato di 51 punti dal leader della classifica, non che compagno di squadra, Marc Marquez. Il campionato è ancora lungo, ma dei risultati come quelli di questo fine settimana incidono fortemente sul percorso del pilota Ducati, che ora più che mai ha bisogno di una reazione forte per allontanare i fantasmi di questo 2025.

Federica Passoni