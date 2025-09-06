FIA F3 | Monza, Sprint Race: Tramnitz penalizzato, successo a tavolino per Bilinsky

A Monza è Tim Tramnitz a trionfare nella Sprint Race di FIA F3. Completano il podio Roman Bilinsky e Martinius Stenshorne. Buona rimonta del campione del mondo Rafael Camara, che però rimane escluso dalla zona punti.

Tim Tramnitz resiste alla Safety Car

La Sprint Race di FIA F3 è stata subito neutralizzata dalla safety car in seguito a un contatto che ha coinvolto Ivan Domingues, costringendo il pilota portoghese al ritiro. Dopo la ripartenza, Tim Tramnitz ha preso la leadership della gara e, aiutato dalla lotta alle sue spalle, è riuscito a costruire un vantaggio importante. La seconda Safety Car ha però annullato il vantaggio del pilota tedesco, che grazie ad un ottima ripartenza è riuscito comunque a mantenere la leadership della gara, trionfando a Monza. Alle sue spalle in seconda posizione ha tagliato il traguardo Roman Bilinsky. Ha completato il podio Martinius Stenshorne che, dopo aver provato a guidare la gara, si è dovuto accontentare della terza posizione. Medaglia di legno per Laurens Van Hoepen, seguito da Matias Zagazeta che chiude la Top 5.

Camara rimonta, ma fuori dalla zona punti

Buona gara di Rafael Camara. Partito dal fondo dello schieramento, è stato costretto alla rimonta. Il campione del mondo in carica, aiutato anche dalle safety car e dai contatti, ha chiuso in dodicesima posizione, fuori però dalla zona punti.

É stata una Sprint Race ricca di colpi di scena. Nikola Tsolov ha perso punti preziosi per il campionato a squadre, a causa di un contatto nel corso dell'ultimo giro. Sprint Race sfortunata anche per Charlie Wurz, costretto al ritiro a causa di un contatto con Noel Leon. É riuscito invece a limitare i danni Ugo Ugochukwu, che nelle fasi iniziali ha perso il controllo della sua vettura, rischiando il contatto con il muro. Lo statunitense è poi andato lungo in curva 1, perdendo ulteriori posizioni. Ugochukwu è riuscito poi a risalire in undicesima posizione, ai piedi della zona punti.

Il campionato FIA F3 tornerà in pista domani alle ore 8.15 per l'ultima Feature Race della stagione.

FIA F3 | Monza: i risultati della Sprint Race

Credits: FIA

Giulia Pea