WorldSBK | Portimão, Gara 2: Razgatlıoğlu vola senza ala su Bulega e Lowes

È nel corso di Gara 2 sul circuito di Portimão che arriva la 13esima vittoria consecutiva di Toprak Razgatlıoğlu, che chiude il suo weekend in Portogallo ancora una volta in prima posizione sotto la bandiera a scacchi. Lo inseguono in marcatura e minacciano la supremazia del turco Nicolò Bulega in seconda posizione e Alex Lowes in terza.

Razgatlıoğlu la spunta su Bulega e Lowes, peccato per Bautista

La vittoria è arrivata in casa BMW non senza fatica, con una gara che fin da subito non ha fornito la possibilità di creare un gap e di condurre il gruppo, producendo invece una lotta aperta per tutte le posizioni del podio. Dopo aver conquistato la testa della corsa, la gara di Toprak Razgatlıoğlu non è stata comunque lineare, dato che alle condizioni di vento non ottimali e al contatto con Alex Lowes (che ha provocato la rottura dell'altra di sinistra, ndr) si è aggiunta la lotta con Nicolò Bulega per la prima posizione.

Gara strabiliante infatti per Nicolò Bulega, che sigla una seconda posizione dopo una battaglia serrata con Razgatlıoğlu, che ha portato il duo di testa a creare del distacco dal terzo sul podio Alex Lowes. Il pilota italiano di casa Ducati Aruba.it ha portato a termine alcuni sorpassi mozzafiato, riuscendo a risalire dalla sua quinta posizione di partenza, a discapito delle sue condizioni fisiche e di salute non al 100%. Volo pindarico invece per il suo compagno di squadra Alvaro Bautista, che dopo aver sfiorato il sogno di poter tornare a lottare con il gruppo di testa e con il pilota turco di casa BMW, ha concluso la gara al 19esimo posto dopo una caduta a 5 giri dalla fine proprio mentre era in lotta per il primato.

Gara solida per Petrucci e Iannone, più fatica invece per Yamaha

Ottima prestazione italiana nel corso di questa giornata di gara, con Andrea Iannone e Danilo Petrucci che chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione, concludendo un weekend che ha dimostrato tutte le potenzialità dei piloti Ducati.

Vicini al gruppo dominante anche Michael Van Der Mark, che dopo aver passato una prima parte di gara a ridosso del podio e talvolta in posizione per lottare per la vittoria, nella seconda parte della corsa è stato costretto a indietreggiare, concludendo in settima posizione, davanti a Garrett Gerloff e dietro a Jonathan Rea, migliore Yamaha in pista con un sesto posto.

Più affaticati invece i suoi compagni di marca, con lo svizzero Dominique Aegerter che chiude in decima posizione, seguito a ruota da Andrea Locatelli in undicesima e Remy Gardner in dodicesima.

WorldSBK | Portimão: i risultati di Gara 2

Credits: worldsbk.com

Valentina Bossi