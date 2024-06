WEC | Alcuni dati positivi anche per BMW a Le Mans

BMW Motorsport non sorride dopo la 24h Le Mans 2024 anche se indubbiamente vi sono dei segnali positivi che non possono passare inosservati. Il giro veloce nelle qualifiche di mercoledì da parte di Dries Vanthoor è indubbiamente il momento più bello da parte del costruttore teutonico, rookie nella top class del FIA World Endurance Championship.

BMW pronta per ripartire da Le Mans

BMW ha saputo lottare contro il cronometro sorprendendo tutti nella Q1, discriminante per accedere alla lotta per la pole del giorno seguente. Il tre volte campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup ha mostrato i muscoli distinguendosi nel gruppo, una nota positiva che ha preceduto un week-end non bellissimo.

I problemi sono iniziati sabato con un impatto contro le barriere della ‘Chicane Ford’ da parte della BMW #20 e la successiva esclusione della gemella #15 in seguito ad un contatto con la Ferrari 499P AF Corse #83 prima della frenata di Mulsanne.

Appuntamento dal 2025

Il risultato non è quindi positivo per BMW che in ogni caso ha mostrato la solidità di un prototipo che cresce continuamente anche grazie alla preziosa esperienza maturata in North America con RLL nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Andreas Roos, capo di BMW M Motorsport, ha rilasciato in una nota ufficiale:

La 24 Ore di Le Mans 2024 è stata sicuramente un ottovolante di emozioni. Abbiamo avuto un ottimo inizio con il primo posto per la BMW M Hybrid V8 n. 15 in qualifica. Anche in gara siamo partiti bene, ma purtroppo abbiamo poi commesso degli errori, soprattutto nelle prime ore. Tuttavia, abbiamo recuperato con una macchina, la numero 15, nel gruppo di testa. Purtroppo si è verificato un inevitabile incidente in cui Dries Vanthoor è stato investito ad alta velocità. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il nostro pilota

BMW può ora iniziare a guardare alla prossima annata continuando parallelamente l'ottimo lavoro in North America nell'IMSA WTSC. La speranza è quella già di tornare al successo questo week-end, 1 anno dopo l'affermazione in quel di Watkins Glen.

Luca Pellegrini - Da Le Mans