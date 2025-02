F4 Middle East | Lusail, gare 1-2: Olivieri campione 2025!

Emanuele Olivieri è il campione 2025 della F4 Middle East. L'italiano di R-Ace GP festeggia sotto i riflettori di Lusail con una prova d'anticipo grazie al successo in race-1 ed ad un nuovo podio nella seconda prova.

F4 Middle East, Lusail gara-1: Adam Al Azhari padrone della scena, ma vince Olivieri

Dal primo all'ultimo giro c'è stato un solo uomo al comando: Adam Al Azhari. Il portacolori di Yas Heat Academy, dopo la pole in Q1 ed il secondo posto in Q2, si è imposto con merito per la prima volta in carriera nei confronti del leader del campionato Emanuele Olivieri (R-Ace GP).

L'italiano ha provato ad impensierire il rivale che prima d'oggi non era mai riuscito ad imporsi in questa stagione. Il #12 dello schieramento, dopo una perfetta partenza, ha approfittato di due Safety Car in successione per controllare la classifica fino alla bandiera a scacchi.

Olivieri ha raccolto altri punti importanti nell'economia del campionato precedendo all'arrivo Kean Nakamura-Berta (Mumbai Falcons), August Raber (Yas Heat Academy) e Tomass Štolcermanis (Mumbai Falcons).

Sesta piazza per Alex Powell (R-Ace GP), costretto a rimontare per restare in lotta per il titolo. L'americano ha concluso in Top10 davanti a Reno Francot (AKCEL GP / PHM Racing), Tiago Rodrigues (Evans GP), Sebastian Wheldon (PREMA Racing) e Zhenrui Chi (PREMA Racing).

La prima neutralizzazione è scattata a 17 minuti dalla fine per un problema a Arjun Chheda (Mumbai Falcons). La seconda SC, invece, è scattata ad 8 minuti dalla fine in seguito ad un multiplo contatto che ha escluso prematuramente Fu Yuhao (Xcel Motorsport), Bader Al Sulaiti (QMMF) e Emily Cotty (R-ace GP).

La direzione gara ha però modificato la classifica generale nel post gara sanzionando Adam Al Azhari. L'arabo è stato retrocesso in fondo allo schieramento, Olivieri promosso in cima al podio.

F4 Middle East, Lusail gara-2: Powell domina, Olivieri campione

Alex Powell è stato il protagonista della race-2 a Lusail, abile a passare subito al comando dopo uno start dalla sesta piazza. L'americano #41 dello schieramento è stato abile a prendere subito le redini della corsa allungando senza particolari problemi su Wheldon e Francot.

Pieno controllo della situazione, invece, per Olivieri, presente in classifica a ridosso del podio sin dai primi minuti dopo aver superato il rivale per il titolo Kean Nakamura-Berta.

Una Safety Car a 14 minuti dalla fine, chiamata in seguito ad un contatto tra Salim Hanna (Mumbai Falcons) e Tiago Rodrigues, ha ricompattato il gruppo, ma non ha cambiato la prima posizione.

Powell, una volta controllato il rientro di Francot al restart, ha ottenuto la quarta affermazione della stagione. L'olandese ha chiuso davanti al campione 2025 Olivieri, autore di un campionato stellare sin dal primo atto di Yas Marina.

Quarto posto per Kean Nakamura-Berta davanti a Tomass Štolcermanis, Oleksandr Savinkov (R-Ace GP), il già citato Rodrigues e Wheldon, penalizzato per aver usato la pista per avvantaggiarsi sui rivali nelle concitate fasi iniziali. La Top10 è stata conclusa dal vincitore tra i rookie di race-1 e 2 Zhenrui Chi e August Raber (Yas Heat Academy).

Domani prima della finale della Formula Regional e dell'opening round del FIA World Endurance Championship l'ultimo atto del campionato 2025.

Luca Pellegrini