TCR Italy | Monza: Taylor campione 2024, Clairet vince gara-2

Nicolas Taylor è il nuovo campione TCR Italy 2024. Il canadese di PMA Motorsport Audi #17 firma il titolo tricolore vincendo la battaglia Ruben Volt e Nicola Baldan a Monza al termine di una gara-2 che ha premiato Teddy Clairet.

TCR Italy, Monza gara-2: Baldan subito con problemi

La partenza ha visto Teddy Clairet (Team Clairet Audi #20) balzare dal quinto al primo posto approfittando al meglio di alcuni problemi dalla partenza alla ‘Prima Variante’.

Su tutti è da segnalare il problema tecnico che ha rallentato Nicola Baldan (Aikoa Racing Audi #8), contendente per il titolo nel Tempio della Velocità con 5 punti di margine nei confronti di Ruben Volt (ALM Motorsport Honda #27) e Nicolas Taylor (PMA Motorsport Audi #17).

L'estone ha mantenuto la posizione sul rivale canadese nonostante una serie di contatti in curva 1-2 che hanno prematuramente escluso Alex Ley (Target Hyundai #76). La competizione è stata automaticamente neutralizzata per rimuovere l'auto del britannico e l'Audi #72 di Sandro Pelatti ferma alla ‘Variante della Roggia’.

Taylor campione, Volt sbaglia con Pellegrini

Alla ripartenza, Taylor ha passato Volt balzando provvisoriamente al comando del campionato. Davanti, invece, Clairet ha allungato con facilità con margine nei confronti di Junesung Park (Solite Indigo Racing Hyundai #97) e Salvatore Tavano (Girasole Cupra #4).

A 10 minuti dalla fine la race-2 di Monza è stata nuovamente neutralizzata in seguito ad un impatto contro le barriere della ‘Parabolica’ da parte dell'Honda Civic FL5 #91 di Luciano Martinez.

Il restart è durato per poco, la gara si è infatti conclusa con 3 minuti d'anticipo in seguito ad un impatto contro le barriere poco prima di curva 5 di Marco Pellegrini (MM Motorsport). L'Honda #67 ha colpito in modo significativo il muro, out dopo un contatto con Ruben Volt.

L'estone ha quindi perso automaticamente il titolo a favore di Taylor che già in pista era in vantaggio sul rivale. Clairet, invece, ha firmato il successo imponendosi su Park, Tavano, Giacomo Ghermandi (MM Motorsport Honda #33) e Michele Imberti (Kombat Motorsport Hyundai #44).

Paolo Rocca (ALM Motorsport Honda #11) si è inserito in sesta piazza precedendo il campione 2024 Taylor, Denis Babuin (Planet Motorsport Audi #90), Volt e Pellegrini. L'estone, in attesa di un'ipotetica penalità, resta in Top10, la graduatoria è stata neutralizzata in corrispondenza con l'esposizione della bandiera rossa. Taylor ha ottenuto il titolo anche nella classifica Under 25, mentre Baldan ha portato a casa la corona tra i Master.

TCR DSG, Roccadelli domina a Monza

Pole, vittoria in race-1 ed anche in race-2 per Matteo Roccadelli (Cupra #11). Il piemontese ha controllato la scena dopo una perfetta partenza Luca Verdi (Planet Motorsport Audi #139) e Federico Desiderio (Progetto E20 Volkswagen #161).

Niente Top3 per il campione 2024 Luca Franca (Aikoa Racing Audi #191), quarto all'arrivo davanti ad Alessandro Alcidi (Tuder Motorsport Volkswagen #174) e Davide Nardilli (Pro Race Cupra #182).

Alessandro Berton (Cupra #178) si è aggiudicato il titolo Master nella classe DSG, mentre il già citato Roccadelli si è imposto nell'ultima competizione nella speciale graduatoria Under 25.

Luca Pellegrini