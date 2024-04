ELMS | Prologo: United #22 e Panis Racing #65 davanti dopo i primi chilometri del 2024

Si è concluso a Barcellona il Prologue per quanto riguarda l'European Le Mans Series. La più importante categoria continentale riservata alle GT ed ai prototipi ha disputato in Catalogna i primi chilometri dell'anno in vista della gara che commenteremo questo fine settimana.

Il Prologue di Barcellona segna il via del 2024

United Autosports #22 e Panis Racing #65 sono i team che si sono distinti in LMP2. Marino Sato e Ben Hanley hanno fatto la differenza nella prima e nella quinta sessione con la compagine anglo-americana, mentre il monegasco Arthur Leclerc si è distinto nella Session 4 con l'Oreca 07 Gibson #65 di Panis Racing.

Ottimi segnali anche da parte di Duqueine Team #30, leader nella seconda sessione con il campione in carica James Allen e da Algarve Pro Racing, squadra che vinse il titolo 2023 dominando la scena in gran parte degli eventi.

Più incerta la situazione in LMP2 PRO Am con DKR Engineering #3, Richard Mille by TDS #29 e Nielsen Racing #24 all'attacco nelle prime due giornate del campionato.

#22 United ORECA nel Prologo di Barcellona - Credits: ELMS

LMP3, Team Virage e COOL Racing leggermente avanti?

Gillian Henrion (Team Virage #8) e Manuel Espirito Santo (COOL Racing #17) sono i nomi da ricordare al termine del Prologue dell'European Le Mans Series in quel di Barcellona per quanto riguarda la classe LMP3.

Le due Ligier citate hanno fatto la differenza, l'unica eccezione è data da Oscar Tunjo che si è distinto nella Session 5 a bordo della riconoscibile Duqueine M30 - D08 #12 targata WTM Racing.

Ferrari parte forte in GT3

I primi chilometri della LMGT3 sorridono alle Ferrari principalmente con GR Racing #86 e Kessel Racing #57. Davide Rigon e Riccardo Pera si sono distinti con il team inglese, mentre Daniel Serra si è distinto con la compagine elvetica.

Aston Martin, dopo aver rinunciato alla Session 1, è tornata prepotentemente nella parte alta della graduatoria con Valentin Hasse-Clot (Spirit of Leman #59), mentre per Porsche è da segnalare gli ottimi segnali per Proton Competition #60 con Matteo Cressoni e Julien Andlauer.

Venerdì la FP1, sabato la FP2 e le qualifiche. Domenica, invece, la gara sulla distanza delle 4h a partire dalle 11.30.

Tragedia nel paddock, muore Gerhard Freundorfer

Il day-2 del Prologue dell'ELMS a Barcellona è stato caratterizzato dalla scomparsa da parte di Gerhard Freundorfer, team manager di Proton Huber Competition per quanto riguarda la Michelin Le Mans Cup.

Un incidente nel paddock della categoria di supporto dell'ELMS è stato fatale per tecnico della squadra teutonica, i soccorsi tempestivi sono stati vani. LiveGP.it si unisce al cordoglio di ACO, European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup.

Luca Pellegrini