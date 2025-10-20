GT Open | Levente Révész vince il titolo 2025 a Monza
La Ferrari #51 AF Corse di Bennett/Mosca si impone nella finale, ma non riesce a battere la Mercedes #11 Team Motopark
Levente Révész vince a Monza l'International GT Open 2025. Il rookie ungherese si è imposto con la Mercedes AMG GT3 EVO #11 schierata dal Team Motopark al termine di un evento che ha premiato la Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse di Tommaso Mosca e Carl Bennett.
Il GT Open incorona Révész
Il Team Motopark festeggia il primo titolo assoluto nella categoria GT Sport dopo il successo in passato in AM. Levente Révész ha saputo battere i campioni 2024 Christopher Haase/Simon Reicher (Eastalent Racing Audi #1), diretti rivali dell'ungherese fino all'epilogo monzese.
Le due auto si sono scambiate la leadership in classifica a più riprese, la Monza 500 ha sempre visto la Mercedes davanti all'Audi schierata dalla formazione austriaca.
Révész è stato aiutato a Monza da Maxi Goetz, durante il 2025 il magiaro si è distinto nello schieramento anche insieme a Matteo Cairoli ed a Phllip Ellis.
Secondo posto all'arrivo a Monza per l'AMG GT3 EVO #11 alle spalle della Ferrari #51 di Mosca/Bennett. L'italiano ed il thailandese hanno dominato la scena, obbligati a vincere per sperare di riaprire la lotta al titolo.
La Ferrari ha allungato ed ha controllato la scena dopo un lungo insegumento alla Ferrari #17 Elite Motorsport di Tom Emson/Tom Lebbon. Terzo posto per i due inglesi, abili a precedere l'Audi #1 Eastalent Racing.
Ferrari AF Corse e SPS Mercedes campioni AM e PRO AM
Ferrari ed AF Corse in compenso hanno vinto la classe AM con Gino Forgione /Michele Rugolo #21. I due italiani hanno respinto l'ultimo assalto della McLaren 720S GT3 EVO #188 Garage 59 di Mark Sansom (in scena a Monza con Marco Pulcini).
Meritato acuto in PRO Am invece per Valentin Pierburg / Dominik Baumann (SPS Automotive Performance Mercedes #20), in pieno controllo nella finale contro Dexter Müller/Yannick Mettler (CBRX by SPS Mercedes #54). Nel singolo evento monzese la competizione è stata vinta dalla Porsche #89 di Tsunami RT con Alex Fontana/Baschar Mardini.
Luca Pellegrini