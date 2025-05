TCR Italy | Misano: Taylor e Baldan al top nel primo round, Brigliadori domina nel DSG

E' scattata al Misano World Circuit Marco Simoncelli la stagione 2025 del TCR Italy, con il primo dei sei appuntamenti che ci accompagneranno fino al mese di Ottobre. Con 39 equipaggi tra Sequenziale e DSG, la nuova stagione è iniziata sotto il segno del campione in carica canadese Nicolas Taylor, che ha conquistato il successo in gara-1 dopo essere scattato dalla pole, mentre la seconda manche è andata a Nicola Baldan. Perentoria doppietta, invece, nel DSG per Eric Brigliadori, impostosi in maniera decisamente netta in entrambe le gare sul tracciato romagnolo.

Gara 1: la prima casella porta fortuna a Taylor e Brigliadori

Nel Sequenziale è dominio di Nicolas Taylor (Audi RS 3 LMS del team PMA), che già dopo la prima curva ha staccato tutti prendendosi il vantaggio necessario per non essere inseguito, finendo al traguardo con oltre sei secondi di vantaggio su Matteo Poloni (Audi RS 3 LMS TCR), arrivato secondo dopo essere stato anch'egli protagonista di una gara solitaria. La partenza da fermo ha invece sorpreso Gabriele Covini (Hyundai Elantra N TRC), con uno stallo al via che ha vanificato il suo terzo posto nelle Prove Ufficiali. La classifica al traguardo dietro i primi due aveva visto Denis Babuin (Audi RS 3 LMS TCR), Pietro Alessi (Audi RS 3 LMS TCR) e Nicola Baldan (Audi RS 3 LMS TCR) nell'ordine, ma 10 secondi di penalità al friulano per partenza anticipata lo hanno fatto scivolare in sesta posizione. Nelle retrovie l’azione ha visto particolarmente attivo l’inglese Alex Ley (Hyundai Elantra N TRC), Michele Imberti (Hyundai Elantra N TCR) e Filippo Maria Zanin (Audi RS 3 LMS di Fox Racing), fino a quando Ley si è visto costretto a rallentare per una foratura al pneumatico anteriore sinistro. A fine gara i primi quattro posti sono stati occupati da quattro Audi (Taylor, Poloni, Alessi, Baldan).

“Sono molto contento - ha dichiarato Taylor al traguardo - una gara perfetta. Ho sbagliato qualcosa alla partenza ma sono riuscito a tenere il primo posto. Ho raccolto il massimo dei punti e guardo avanti a domani”.

Nel DSG dominio da parte di Eric Brigliadori (Seat Leon TCR DSG), con Federico Danova (Seat Leon TCR DSG) secondo e Gustavo Sandrucci (Audi RS 3 LMS TCR-DSG) terzo. Brigliadori è riuscito a mantenere la sua prima posizione anche sotto regime di Safety Car, portata in pista dall’insabbiamento al Carro 1 della ragazza turca Seda Kaçan (Audi RS 3 LMS TCR-DSG). Nelle retrovie intanto Francesco Savoia (Cupra TCR-DSG), con già 10 secondi di penalità, si è spinto all’esterno per evitare il corregionale Paolo Maria Silvestrini (Cupra TCR-DSG), finendo però per toccare il terzo pilota della situazione Andrea Palazzo (Audi RS 3 LMS TCR-DSG), che si è visto rovinare una gomma. A cinque minuti dalla fine la macchina di Mattia Lancellotti (Audi RS 3 LMS TCR-DSG), che era secondo in quel momento e si stava difendendo da Danova, è andata in autoprotezione bloccandosi e facendo scendere il pilota all'ottavo posto in classifica: per lui è iniziata così una rimonta che lo ha visto finire quinto al traguardo. Rammarico invece per Matteo Roccadelli (Cupra TCR-DSG), passato da terzo a 13esimo, prima per un lungo al Curvone e poi per un pit stop necessario per sostituire uno pneumatico bucato.

Credits: @aikoaracing

Gara 2: Baldan si porta secondo in Classifica dietro Taylor, Brigliadori continua a vincere

Nel Sequenziale, con l'inversione di griglia dei primi otto, Nicola Baldan è partito dalla pole position riuscendo a restare in testa per tutta la gara, seguito al traguardo dal protagonista del duello per il secondo posto Matteo Poloni (Audi RS3 Gear Works) e Pietro Alessi (Audi, BF Motorsport) al terzo.

Non dovevo sprecare questa occasione perché qui a Misano la mia Audi era un po' in difficoltà rispetto alle altre. La griglia invertita ci ha aiutato e io ho pensato solo a guidare davanti e a mantenere il mio passo.

Inoltre, Alessi è stato autore di un’ottima rimonta dalla quinta fila e poi di un duello con Nicolas Taylor, che ha concluso quinto dopo aver ricevuto cinque secondi di penalità per un contatto con Alex Ley all’inizio della gara. Nella classifica generale ora il canadese è leader del Campionato, con solo 4 punti di vantaggio su Baldan.

Nel DSG, sempre con griglia invertita, una prima fila di ritorni: Carlotta Fedeli (Audi RS 3 LMS TCR-DSG) e Gustavo Sandrucci. Dopo il primo giro, però, Eric Brigliadori ha conquistato la leadership dopo una Safety Car necessaria per un incidente innescato da ‘Micio’, che ha coinvolto gli incolpevoli Federico Danova e Gabriele Giorgi (Cupra TCR-DSG). Alla ripresa delle ostilità Brigliadori si è ritrovato a capo del gruppo, con Mattia Lancellotti subito alle costole. Sandrucci, partito secondo, è sceso prima fino all'ottava posizione durante una lotta, per poi arrivare fino al 16esimo in seguito. Silvestrini, nel frattempo, ha preso 5 secondi di penalità per il contatto con Sandrucci. A fine gara è stato Eric Brigliadori il primo a tagliare il traguardo, seguito da Mattia Lancellotti in seconda posizione e Matteo Roccadelli in terza.

Il primo weekend della stagione 2025 del TCR Italy si è concluso con delle leadership già designate in entrambe le categorie, anche se nuovi protagonisti sono pronti ad affacciarsi alla ribalta nelle prossime gare. Il prossimo appuntamento sarà dal 23 al 25 maggio a Vallelunga.

Lara Amerio