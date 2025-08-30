WRC | Rally Paraguay, sabato: Rovanperä fora, Ogier leader

Kalle Rovanperä fora e perde il primato del Rally Paraguay, Sébastien Ogier ottiene leadership virtuale del decimo evento del FIA World Rally Championship 2025. Toyota resta in vetta, Hyundai segue con Adrien Fourmaux.

Credits: Toyota GR

SS9-10: Rovanperä scappa, Tanak fora

Sébastien Ogier, rallentato nel day-1 da una ruota forata, ha iniziato a rimontare nella nona e nella decima prova. Il francese ha agguantato il terzo posto overall con poco più di 3 secondi di ritardo nei confronti di Adrien Fourmaux.

Il portacolori di Hyundai è tornato secondo dopo aver lasciato per una speciale il posto al compagno di squadra Ott Tanak. L'estone ha dovuto arrendersi nella lunga SS10 ai rivali, limitato da una foratura alla ruota posteriore sinistra.

Tanak è precipitato al sesto posto overall alle spalle anche della Toyota Yaris GR Rally1 #33 del gallese Elfyn Evans ed alla Hyundai i20 N Rally1 #1 del belga Thierry Neuville.

Ogier vs Fourmaux tra SS11 e SS12

Ogier ha iniziato a battagliare per il secondo posto contro Fourmaux. Il nativo di Gap ha messo pressione al rivale che abilmente ha tenuto testa al pluricampione del mondo, determinato quest'anno a mettere in bacheca un nuovo titolo nonostante la presenza part-time nella serie.

La Toyota si è portata a +1.7 dalla Hyundai dopo l'11ma speciale, il transalpino ha completato il 12mo ed ultimo impegno della mattinata con soli 5 decimi di ritardo dalla Hyundai #16.

Ogier sale secondo nel pomeriggio prima di…

Kalle Rovanperä ha tenuto la vetta senza problemi fino alla penultima stage di giornata. Il finnico non ha preso rischi e come ieri, ma ha dovuto alzare bandiera bianca per una foratura.

Il 24enne ha perso 2 minuti concedendo il primato al compagno di squadra Ogier che nella successiva 15ma speciale è riuscito a controllare l'eventuale ritorno della Hyundai di Fourmaux.

Credits: Toyota GR

La lotta tra i due, separati da soli 10 secondi, resta più che mai aperta alla vigilia della giornata di domani che come sempre assegnerà anche i punti del ‘SuperSunday’ oltre a quelli della ‘Power Stage'.

Attardati tutti gli altri con Evans in terza posizione. Il #33 di Toyota tiene testa a Neuville e Tanak, le due Hyundai ufficiali precedono lo sfortunato Rovamperä e le Yaris GR di Sami Pajari e Takamoto Katsuta.

Quattro speciali restano all'arrivo del Rally Paraguay 2025: nell'ordine nella giornata di domani sono previsti due passaggi sulla ‘Bella Vista' di 21.25 km e due sulla ‘Misión Jesuítica Trinidad' di 18.50 km.

Luca Pellegrini