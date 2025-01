Formula Regional | ART GP e Trident completano le line-up: come prosegue il mercato piloti 2025

Il mercato piloti della Formula Regional by Alpine per la stagione 2025 ha già iniziato a prendere forma. ART Grand Prix, che oggi ha annunciato il rinnovo di Evan Giltaire, e Trident si aggiungono a Prema Racing tra i team che hanno completato la propria line-up.

ART GP sceglie l'esperienza con Giltaire e Le

ART Grand Prix si conferma una delle squadre di riferimento per la formazione delle future stelle del motorsport. Innanzitutto conferma il rinnovo del contratto di Evan Giltaire, uno dei giovani talenti più promettenti. Il francese di 18 anni continuerà a correre per il team nel 2025, partecipando sia al Formula Regional Middle East Championship (FRMEC) che al Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Campione della F4 francese nel 2023, Giltaire ha concluso la sua prima stagione in FRECA al settimo posto, con una vittoria a Hockenheim e un secondo posto a Spielberg come migliori risultati. ART Grand Prix, confermando questa collaborazione, riconosce la determinazione e il talento naturale di Giltaire, caratteristiche che lo rendono una risorsa preziosa per il team.

Ecco le parole di Evan Giltaire:

“Sono estremamente grato ad ART Grand Prix per il sostegno e la rinnovata fiducia. La stagione 2024 è stata un'esperienza incredibile e sono pronto ad affrontare nuove sfide nel 2025. Gareggiare nei campionati FRMEC e FRECA è una fantastica opportunità per continuare il mio sviluppo come pilota e puntare a risultati ancora più ambiziosi.”

Ad affiancarlo nel 2025 ci sarà Kanato Le, giovane talento giapponese al suo secondo anno in categoria. Dopo un primo anno di esperienza con G4 Racing, impreziosito da un podio al Paul Ricard, e un’apparizione positiva al GP di Macao, Kanato approda in ART Grand Prix con l’obiettivo di consolidare la sua crescita. Il diciassettenne di Tokyo, con un background che include il karting, il Ginetta Junior e il campionato britannico di F4, inizierà anch'egli la stagione nel FRMEC per poi competere nella FRECA.

Crediti foto: media ART Grand Prix

Sceglie l'esperienza quindi il team ART per affiancare il debuttante Taito Kato, anch’egli giapponese e successore di Giltaire nell’albo d’oro della F4 francese.

Altri annunci

Anche il team Trident Motorsport ha ufficializzato la line-up per la stagione 2025 della Formula Regional European Championship by Alpine, completando il trio con due piloti di esperienza: il thailandese Nandhavud Bhirombhakdi e il cinese Ruiqi Liu, che affiancheranno il già annunciato italiano Matteo De Palo. Il primo, 18 anni, porta con sé una stagione di esperienza nella categoria, dopo un percorso di crescita che include due stagioni nel Campionato Italiano di F4 (2022 e 2023) e una parentesi nella F4 tedesca. Il giovane pilota thailandese ha impressionato il team con la sua capacità di adattarsi rapidamente alla vettura, mostrando prestazioni promettenti che fanno ben sperare per il 2025. Liu, invece, rinnova il sodalizio con Trident dopo una stagione 2024 in cui ha compiuto progressi significativi. Il pilota cinese ha conquistato punti in due occasioni, dimostrando un costante miglioramento e consolidando un rapporto positivo con il team. La nuova stagione rappresenta per lui un’opportunità per continuare il percorso di crescita e puntare a risultati ambiziosi.

CL Motorsport ha ufficializzato il primo pilota per la sua stagione d’esordio in categoria. La squadra affiderà uno dei suoi sedili al talentuoso pilota Zachary David, pronto a portare la sua esperienza e velocità al servizio della nuova realtà nel campionato. Il filippino ha debuttato nelle monoposto nel 2022, distinguendosi a livello internazionale con un quarto posto nel FIA Formula Regional Middle East Championship oltre a tre vittorie e tredici podi complessivi. Lo scorso anno ha chiuso al 13° posto la sua prima stagione completa in FRECA.



Anna Botton