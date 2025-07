TCR World Tour | Vila Real: Cyan Racing domina con Ehrlacher e Björk

Yann Ehrlacher e Thed Björk si dividono il bottino a Vila Real al termine di una nuova tappa per quanto riguarda il TCR World Tour. Le Lynk & Co 03 di Cyan Racing dominano la scena tra i muretti portoghesi, ultima sfida europea prima della parentesi in Asia ed Australia.

Credits: TCR World Tour

Ehrlacher e Björk con ‘facilità’

Nella race-1, Ehrlacher ha controllato la corsa sin dallo spegnimento dei semafori. L'ex campione del FIA WTCR ha tenuto a bada il compagno di box Santiago Urrutia, l'Honda GOAT Racing di Esteban Guerrieri e la Cupra SP Compétition di Aurélien Comte, presenti nell'ordine dalla seconda alla quarta piazza.

I primi metri sono stati decisivi anche nella race-2. Ignacio Montenegro (GOAT Racing Honda) non è riuscito a sfruttare la pole position, l'argentino si è fatto sfilare nei primi metri da Ma Qing Hua e da Thed Björk.

Il cinese ha poi ceduto la posizione allo svedese, più avanti in classifica generale dopo le prime tappe del campionato. Cyan Racing ha completato una nuova splendida doppietta, Montenegro e Comte si sono posizionati nell'ordine davanti alla Hyundai ufficiale di Mikel Azcona.

Credits: TCR World Tour

Verso l'Australia con Cyan Racing leader

Il marchio coreano perde punti in classifica nei confronti di Cyan Racing dopo Vila Real, round semplicemente dominato dalla compagine cinese. Ehrlacher vanta attualmente 250 punti in campionato contro i 223 del sempre competitivo Guerrieri ed i 215 di Urrutia, rispettivamente in seconda e terza piazza dopo l'impegnativo atto in Portogallo.

Weekend da dimenticare per l'Honda GOAT Racing di Marco Butti. L'italiano, out domenica mattina con problemi, ha dovuto alzare bandiera bianca anche nella seconda corsa uscendo prematuramente di scena insieme a Norbert Michelisz.

Appuntamento ora a settembre con il ritorno in Australia per la prima volta presso il ‘Shell V-Power Motorsport Park' meglio conosciuto come ‘The Bend’. La stagione riprenderà quindi a settembre prima dell'inedito appuntamento coreano di Inje, la sfida cinese di Zhuzhou ed il tradizionale epilogo di Macau.

Luca Pellegrini