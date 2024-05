TCR Italy | Una nuova stagione da record inizia a Misano

Inizia da Misano Adriatico la stagione 2024 del TCR Italy, il più importante campionato turismo tricolore. Saranno oltre 40 le auto presenti nell'entry list per la tappa romagnola, la prima delle sei previste nel calendario.

Chi prenderà il titolo di Franco Girolami?

Manca all'appello il campione in carica Franco Girolami, argentino che quest'anno si impegnerà nel TCR Europe. Sono tanti in ogni caso i protagonisti presenti ai nastri di partenza a partire dal ritorno di Salvatore Tavano, iscritto con la nuovissima Cupra Leon VZ e pronto per tornare sul trono della serie dopo i successi del 2018, 2019 e 2020.

Oltre al siciliano spiccano nell'entry list il campione 2017 Nicola Baldan (Team Aikoa Audi) e Denis Babuin (Audi), atteso nuovamente tra i grandi del TCR Italy dopo aver primeggiato nel 2021 all'interno della specifica categoria DSG.

Sulla falsariga della passata annata ritorna, invece, Ruben Volt (ALM Honda), giovane da tenere in considerazione insieme ai rookie Federico Danova (MM Motorsport Honda) e Jacopo Cimenes (MM Motorsport Honda).

Menzione speciale anche per Marco Pellegrini (Pinetti Audi), Raffaele Gurrieri (Cupra), Angelo Marino (AC Racing Audi), Cosimo Barberini (Nos Cupra) e Michele Imberti con la Hyundai Elantra gestita dal team Kombat.

TCR DSG, griglia separate dal TCR Italy sequenziale

Nel week-end di Misano ed in tutti gli altri round del TCR nostrano vi sarà una divisione tra TCR Italy sequenziale e TCR Italy DSG. Mattia Lancellotti e Alessandro Lisi entrano nello schieramento con Cupra insieme a Matteo Roccadelli, iscritto nel 2023 nel Campionato Italiano Sport Prototipi. Nello schieramento citiamo anche Andrea Fazioli (Cupra), uca Verdi (Cupra), Emilio Damante (Cupra) e l'esperto Giorgio Fantilli (Cupra)

Con la separazione tra sequenziale e DSG sono raddoppiati di fatto i titoli a disposizione nel 2024. In merito citiamo il Trofeo Nazionale TCR Italy DSG under 25 (riservato a tutto coloro che sono nati dopo l’1 gennaio 1999), il Trofeo Nazionale TCR Italy DSG team/costruttore, il Trofeo Nazionale TCR DSG Rookie (esordienti), il Trofeo Nazionale Italy DSG Femminile e la Coppa Nazionale TCR Italy DSG Master (riservato a tutti i conduttori nati prima dell’1 gennaio 1984).

Tutte le competizioni del TCR Italy e del TCR Italy DSG avranno una durata complessiva di 35 minuti più un giro. Ricordiamo che per il 2024 verrà preferita la partenza lanciata al tradizionale format utilizzato fino all'epilogo della scorsa stagione in quel di Imola.

Luca Pellegrini