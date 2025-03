MotoGP | GP Thailandia: un weekend positivo per Franco Morbidelli

Ottima gara per Franco Morbidelli in Thailandia. Sul circuito di Buriram il pilota del team VR46 conclude la corsa in quarta posizione. Un Gran Premio che lo ha visto rimontare i primi giri per poi amministrare fino alla fine. Un fine settimana che si può considerare positivo per Morbidelli, che finalmente sembra aver trovato il feeling con la Ducati dopo un 2024 complicato dal punto di vista della performance e dei risultati.

Una gara sempre vicino al podio per Morbidelli

Il fine settimana in Thailandia di Franco Morbidelli è cominciato un po' in salita. A seguito di un impeding a Francesco Bagnaia nel corso delle pre-qualifiche, il numero 21 ha subito tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Dopo una gara Sprint solida conclusa in quinta posizione, Morbidelli ha terminato la gara lunga in quarta posizione. Una rimonta effettuata nei primi giri della gara dalla nona alla quarta casella, e un Gran Premio ben gestito e per alcuni istanti anche vicino ai primi tre. Un Morbidelli contento e sorpreso al termine della gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Non mi aspettavo tanto da questa gara dopo l'errore di venerdì e le qualifiche non brillanti. Ho dato tutto per superare quelli che avevo davanti. Non me lo aspettavo e alla fine è stato un grandissimo weekend con una squadra nuova. Siamo forti.

Il feeling trovato con la moto Ducati

Rispetto allo scorso campionato, Franco Morbidelli sembra aver trovato il feeling con la Ducati. Il 2024 è stato un anno complesso per il numero 21, che con il team Prima Pramac ha avuto grosse difficoltà a capire la moto e a trovare performance. Solo alla fine del campionato si erano visti segni di miglioramento. Difficoltà che con la moto 2025 del team VR46 non si sono viste in tutto il corso del fine settimana. Anche se il numero 21 non trova differenze con la moto del 2024:

Tra la moto 2024 e quella del 2025 c'è poca differenza. Per questo tra i ducatisti siamo tutti vicini. La moto di Marquez e Bagnaia è solo una versione aggiornata.

Federica Passoni